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Tehlikeye aldırmayıp denize girdi, ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, aşırı rüzgara rağmen denize giren Şehmuz Baran (20) ölümden döndü.

Tehlikeye aldırmayıp denize girdi, ölümden döndü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, aşırı rüzgara rağmen denize giren Şehmuz Baran (20) ölümden döndü. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Baran, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle cankurtaranlar tarafından çekilen sarı ve kırmızı renkli flamaya rağmen denize giren Şehmuz Baran, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Dalgaların arasında Baran'ın batıp çıktığını gören cankurtaranlar, denize girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Baran cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baran, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Baran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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