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TEI, jet motorlarında da yerli yağ Kullanacak

31.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçak Speedol ve TEI arasında “Muadil Gaz Türbin Yağı Geliştirme İş Birliği Anlaşması” imzalandı. İş birliği anlaşması ile Koçak Speedol, TEI’nin gaz türbinli motorlarında kullanılacak yağları geliştirecek.

TEI, jet motorlarında da yerli yağ Kullanacak

25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO’nun 2’nci günü gerçekleşen imza töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, “Tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve çalıştırdığımız motorlarımızın üretiminde de azami yerlilik oranını gözetiyor; tüm alt sistemleri, hatta ham malzemeleri bile millî imkânlarla geliştirmeye gayret ediyor; bu doğrultuda yerli üreticilerimizle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine büyük önem veriyoruz.

Koçak ile çalışmalarımız pistonlu motorlarımız için başlamıştı, bu anlaşmayla gaz türbinli motorlarımızda kullanacağımız yağların da Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi sağlanacak.” dedi.

Mevcut iş birlikleri ile TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru’nda, Koçak Speedol Aero Ultra Diesel S170 motor yağını kullandıklarını hatırlatan Akşit, yerli firmalar arasında artan iş birliklerinin ülkemizin menfaatine olduğunu vurgulayarak, “Bu gibi iş birliği anlaşmalarına imkân sağlayan SAHA İstanbul’a da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.


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