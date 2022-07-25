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TEİAŞ işçi alımı şartları nelerdir? TEİAŞ işçi alımı başvuruları nereden yapılır? İŞKUR ile 16 ilde sürekli işçi alınacak!

25.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEİAŞ işçi alımı şartları ve başvuruların nereden yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.'ye İŞKUR üzerinden elektrik teknisyeni olmak üzere 53 kişi alınacağı aktarıldı. Peki TEİAŞ işçi alımı şartları nelerdir? TEİAŞ işçi alımı başvuruları nereden yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TEİAŞ işçi alımı şartları nelerdir? TEİAŞ işçi alımı başvuruları nereden yapılır? İŞKUR ile 16 ilde sürekli işçi alınacak!

TEİAŞ işçi alımı başvuruları başlıyor. Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 16 ilde elektrik teknisyeni alacağını açıkladı. Konuya ilişkin bilgi edinmöek isteyen vatandaşlar, "TEİAŞ işçi alımı şartları nelerdir?", "TEİAŞ işçi alımı başvuruları nereden yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

TEİAŞ 16 ilde elektirik teknisyeni alacağını duyurdu.

Sürekli işçi kadrolarına 53 teknisyen alınacak. Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvuruda bulunabilecek.

Başvurular İŞKUR'un internet adresinden ya da İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden yapılabilecek.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

TEİAŞ personel alımı ilanlarına durumları talep şartlarına uyan adaylar başvuruda bulunabilecek.

İlana İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) başvuruda bulunulabilecek.

TEİAŞ personel alımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

  • Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

  • Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

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İŞKUR personel alımı teiaş teiaş genel müdürlüğü
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