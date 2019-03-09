HABER

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider firması TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nı düzenlediği üç organizasyonla bir kez daha görkemli bir şekilde kutladı.Dünyanın ilk kadın pilotunun lisanslandırıldığı tarih olan 8 Mart 1910 anısına, 2010 yılından itibaren 8 Mart’ı kapsayan hafta, farklı ve anlamlı bir tema ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kutlanıyor.

Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider firması TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nı düzenlediği üç organizasyonla bir kez daha görkemli bir şekilde kutladı.
Dünyanın ilk kadın pilotunun lisanslandırıldığı tarih olan 8 Mart 1910 anısına, 2010 yılından itibaren 8 Mart’ı kapsayan hafta, farklı ve anlamlı bir tema ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kutlanıyor. Bu doğrultuda TEI, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile 8 Mart günü “TEI Havacı Kadınlar Buluşması” adıyla üç farklı etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen “Havacı Kadınlarla Söyleşi” sırasında; 8 farklı okulda okuyan yaklaşık 100 kız öğrenci, TEI Eğitim Amfisi’nde, rol model olarak alabilecekleri, TEI’nin farklı pozisyonlarındaki kadın çalışanlarla bir araya gelme fırsatı yakaladılar.
Söyleşide konuşan TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya, İnsan Kaynakları Kıdemli İdari Lideri Aslı Çalıkuşu, İmalat Mühendisi Merve Gökçe Ünal ve NC/CNC Tezgah Teknisyeni Yasemin Yavaş Eren’in kız öğrencilere verdiği ortak mesaj, sevdikleri mesleği bularak o konuda kendilerini geliştirmeleri oldu. Sektördeki deneyimlerini paylaşan konuşmacılar, havacılık sektöründe kadın çalışan sayısının az olduğunu belirterek, kız öğrencileri havacılık sektöründe kariyer yapma konusunda yüreklendirdiler. Etkinlikte düzenlenen “Havadan Sorular” yarışmasında, öğrenciler havacılık konusundaki bilgi seviyelerini ölçme ve yeni bilgiler edinme şansı buldular. Yarışmada dereceye girerek ödül kazanan kız öğrencilerin sevinci gözlerinden okunuyordu.
Son olarak TEI Konukevi’nde Eskişehir Valiliği ve TEI ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve eşi, TEI’deki kadın çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Açılış konuşmalarının ardından TEI çalışanlarına Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hediyelerini verdiler. Tüm kadın çalışanlarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik son buldu.

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.