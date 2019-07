TEİS'ten reçetelere etken madde yazılsın önerisi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, reçetelere ilaç ismi yerine etken madde yazılması uygulamasının hayata geçirilmesinin ilaca erişimde yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini bildirdi.

Saydan, düzenlendiği basın toplantısında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Piyasada ilaç bulunamamasının nedeninin yanlış ilaç politikası olduğunu savunan Saydan, sorunun çözülebilmesi için avro kurunun güncel hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun 3 lira 40 kuruş olarak hesaplandığını ancak bunun güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada ilaç bulma sorununun sürdüğünü ifade eden Saydan, "Piyasada bulanamayan ilaç sorunu devam edecektir. Güncel kura göre avro bugün itibarıyla ilaçtaki kurun yaklaşık iki katı oranda 6 lira 43 kuruş seviyesinde bulunmaktadır." dedi.

Saydan, ilaç fiyatlandırmasında yapılacak iyileştirmenin yanı sıra yerli ilaç üretimi ve kullanımını özendirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "İlaçta dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu, bulunamaması gibi sorunlar her zaman yaşanacaktır. Bu yüzden yerli ilaç üretimi ve kullanımı bir an önce hızlandırılmalıdır. Bunun için reçeteye ilaç ismi değil etken maddenin yazılması uygulamasına bir an önce geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.