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Tek amacı biraz dinlenmekti! Yaşlı adam donmak üzereyken bulundu

30.11.2024 00:07
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Erzurum’da özel halk otobüsünden inen ve rahatsızlanan kronik şeker hastası Burhanettin Aygül (74), dinlenmek için oturduğu durakta kendinden geçti. Çevredekiler tarafından donmak üzereyken fark edilen ve üzerine battaniye örtülen Aygül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tek amacı biraz dinlenmekti! Yaşlı adam donmak üzereyken bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Burhanettin Aygül, arkadaşlarını ziyaret etmek için özel halk otobüsü ile Yakutiye ilçesinin Hilalkent semtine gitti.

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DİNLENİRKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Kronik şeker hastası olduğu öğrenilen Aygül, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece soğukta, son durakta otobüsten indikten sonra rahatsızlandı. Aygül dinlenmek için durakta oturduğu sırada, kendinden geçti.

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DONMAK ÜZEREYKEN FARK EDİLDİ

İnsan trafiğinin az olmasından dolayı mahalle sakinleri tarafından geç ve donmak üzere iken fark edilen Aygül'ün üzerine battaniyeye örtülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen Burhanettin Aygül’ün hafif şekilde hipotermi geçirdiği anlaşıldı. Tedaviye alınan Aygül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum durak
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