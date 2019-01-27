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Tek amacı ısınmaktı! Bir anda alevlerin arasında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 01:22 | Son Güncelleme

Avcılar'da metruk bir binada, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ateş yakıp ısınmaya çalıştığı sırada yanarak can verdi.

Tek amacı ısınmaktı! Bir anda alevlerin arasında kaldı!

Olay, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi ateş yakarak ısınmaya çalıştığı sırada alevlere teslim oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar binanın zemin katından alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan şahsa müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlere teslim olan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)

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Avcılar yangın

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