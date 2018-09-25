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Tek ayak üstünde 1 dakikada 252 kez ip atladı, Guinness'e girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye personeli Ali Polat (50), tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Tek ayak üstünde 1 dakikada 252 kez ip atladı, Guinness'e girdi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye personeli Ali Polat (50), tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Belediye atölyesinde çalışan ve çocukluğundan bu yana ip atlayarak formda kalan 50 yaşındaki Ali Polat, bu çalışmasını uluslararası arenaya taşımak istedi. Tek ayakla ip atlamaya başlayan Polat, çalışmalarının karşılığını da Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek aldı. Tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlamayı başaran Polat, bu alanda adını dünya 'en'lerinin arasını yazdırdı.
EN YAKIN RAKİBE 32 SAYI FARK
İp atlama merakının çocukluktan geldiğini dile getiren Polat, "Çocukluğumdan beridir ip atlarım ama bazen değişik sporlarla da ilgilendiğim için ara vermek zorunda kalıyordum. Sonra ileriki zamanlarda Guinness'te gözüme çarptı. Birçok yarışmalar oluyordu. Baktım oradaki yarışanlardan iyiyim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor, sonra o işe kalkıştık. Başarılı ve iyi oldu. Rakipleri hep geçtim. Guinness bizden geçen sene 250 tane istedi, biz 230 tane yapabiliyordum. O zaman bile bana yetişen yoktu ama Guinness'in koyduğu bir sınır vardı. Onu aşmak için bir senedir uğraşıyordum. Bu sene başardım. Bir dakikada tek ayak iple atlayarak 252 adet yapıp videosunu Guinness'e gönderdik. Onaylandı, mutluyum. En yakın rakibimize 32 tane fark attım" diye konuştu.

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