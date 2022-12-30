HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tek başına bebek sahibi olabilmek için... "Asla bir erkeğe bağımlı olmayacağım."

Tek başına bebek sahibi olabilmek için... "Asla bir erkeğe bağımlı olmayacağım."

30.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kadınlar kariyerlerini çok daha fazla önemsemeye başladı. Bu nedenle çocuk sahibi olma yaşını daha ileri yaşlara erteliyorlar. Ancak ileride çocuk sahibi olmak mümkün olmayabiliyor. Geç yaşlarda da anne olabilmek için yumurta dondurma işlemi yapılıyor. Amela Smailbegoviç, yumurtalarını dondurma nedenini paylaştı.

Tek başına bebek sahibi olabilmek için... "Asla bir erkeğe bağımlı olmayacağım."

Amerika'da yaşayan 37 yaşındaki Amela Smailbegoviç, kendini emlak patronu olarak tanıtıyor. 37 yaşına kadar kariyerine odaklanan ve çok sayıda mülk sahibi olan Amela, "Sanırım ana mantram her zaman kadınların güçlendirilmesi ve kadınların iş hayatında başarılı olması olmuştur. Belki de bu yüzden 37 yaşındayım, evli ve yerleşik değilim çünkü tüm zamanımı kendimi kurmaya odakladım.” dedi.

BİYOLOJİK SAATİNİN İLERLEDİĞİNİ FARK ETMEDİ

Ekran görüntüsü 2022-12-30 110849

Ancak Smailbegoviç kısa süre önce arkadaşlarının çoğunun evli ve çocuk sahibi olduğunu fark etti ve onda da anne olma arzusu uyandı. Pandemi sırasında şöyle düşündüğünü hatırladı: "Aman Tanrım, 30'larımın sonundayım gibi." Başarılı ve bağımsız olmaya o kadar odaklanmıştım ki biyolojik saatin ilerlediğini hiç fark etmemiştim.” Diğer birçok kadın gibi, Smailbegoviç de pandemi sırasında yumurtalarını dondurdu ve şimdi hayatında bir partner olsun ya da olmasın 39 yaşına kadar hamile kalma gibi iddialı bir hedefi var.

BEKAR BİR ANNE OLMAYA KARŞI DEĞİL

Ekran görüntüsü 2022-12-30 110922

İş kadını, çocuğunun "harika bir babaya" sahip olmasını tercih etse de, hiçbir zaman geleneklerle kısıtlanmadığını ve bekar bir anne olmaya karşı olmadığını söylüyor. "Hiçbir zaman evlenmek, yerleşmek ve çocuk sahibi olmak için sabırsızlanan kızlardan biri olmadım." dedi. “Bize koydukları toplumsal normlardan uzaklaşıyorum ve sadık, sağlıklı bir ortaklığa sahip olmayı tercih ediyorum.

"HİÇBİR ZAMAN BİR ERKEĞE BAĞIMLI OLMADIM"

Ekran görüntüsü 2022-12-30 110906

“Kariyerimi elde etmek için sabırsızlanıyordum. Kendi şirketime sahip olmak için sabırsızlanıyordum - bu benim itici gücümdü, ”dedi. "Bu sadece benim kişilik özelliğim, çok şey yapmak istiyorum ama bu zaman aldı ve bir şekilde otomatik pilota geçiyorsun." Güzel, kendinden emin bir şekilde şu sonuca vardı: "Hiçbir zaman bir erkeğe hiçbir şey için bağımlı olmadım ve olmayacağım."

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NEDİR?

Ekran görüntüsü 2022-12-30 111238

1980'li yıllarda başlayan yumurta dondurma işlemi günümüzde oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Yumurta dondurma işlemi, kadın yumurtalıklarından ultrasonografi yardımıyla toplanan yumurta ya da kadın üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında “kriyoprotektan” adı verilen koruyucu maddelerle etkileşiminin ardından yavaş ya da hızlı dondurma işlemine tabi tutularak -196 derecede saklanması sürecini ifade etmektedir.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE ÖNERİLİR?

Ekran görüntüsü 2022-12-30 111300

Herhangi bir hastalık nedeniyle yumurtalarını kaybetme riski olan hastaların yanı sıra en çok önerdiğimiz kişiler, gebelik planını erteleyen, yumurta rezervi azalmaya başlayan tüm kadınlar. Çünkü artık yasalarımız da bu tedaviyi destekliyor. Yani yumurta rezervi azalmaya başlayan, yaş faktörü olan tüm kadınlar yumurtalarını dondurabiliyor. Ve gebelik düşündükleri zaman artık yumurtalıkları çalışmasa bile dondurdukları yumurtaları olduğu için gebelik şansını kaçırmıyorlar. Kadınların, yumurtalarını dondurmaları için evlilik şartı da bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeği görenler şaşırıyor! Vücudu kılla kaplıYeni doğan bebeği görenler şaşırıyor! Vücudu kılla kaplı
AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktıAK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
yumurta bebek anne emlak erkek işlem kadın yumurta dondurma

En Çok Okunan Haberler

Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.