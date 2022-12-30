Tek başına bebek sahibi olabilmek için... "Asla bir erkeğe bağımlı olmayacağım."

Amerika'da yaşayan 37 yaşındaki Amela Smailbegoviç, kendini emlak patronu olarak tanıtıyor. 37 yaşına kadar kariyerine odaklanan ve çok sayıda mülk sahibi olan Amela, "Sanırım ana mantram her zaman kadınların güçlendirilmesi ve kadınların iş hayatında başarılı olması olmuştur. Belki de bu yüzden 37 yaşındayım, evli ve yerleşik değilim çünkü tüm zamanımı kendimi kurmaya odakladım.” dedi.

BİYOLOJİK SAATİNİN İLERLEDİĞİNİ FARK ETMEDİ

Ancak Smailbegoviç kısa süre önce arkadaşlarının çoğunun evli ve çocuk sahibi olduğunu fark etti ve onda da anne olma arzusu uyandı. Pandemi sırasında şöyle düşündüğünü hatırladı: "Aman Tanrım, 30'larımın sonundayım gibi." Başarılı ve bağımsız olmaya o kadar odaklanmıştım ki biyolojik saatin ilerlediğini hiç fark etmemiştim.” Diğer birçok kadın gibi, Smailbegoviç de pandemi sırasında yumurtalarını dondurdu ve şimdi hayatında bir partner olsun ya da olmasın 39 yaşına kadar hamile kalma gibi iddialı bir hedefi var.

BEKAR BİR ANNE OLMAYA KARŞI DEĞİL

İş kadını, çocuğunun "harika bir babaya" sahip olmasını tercih etse de, hiçbir zaman geleneklerle kısıtlanmadığını ve bekar bir anne olmaya karşı olmadığını söylüyor. "Hiçbir zaman evlenmek, yerleşmek ve çocuk sahibi olmak için sabırsızlanan kızlardan biri olmadım." dedi. “Bize koydukları toplumsal normlardan uzaklaşıyorum ve sadık, sağlıklı bir ortaklığa sahip olmayı tercih ediyorum.

"HİÇBİR ZAMAN BİR ERKEĞE BAĞIMLI OLMADIM"

“Kariyerimi elde etmek için sabırsızlanıyordum. Kendi şirketime sahip olmak için sabırsızlanıyordum - bu benim itici gücümdü, ”dedi. "Bu sadece benim kişilik özelliğim, çok şey yapmak istiyorum ama bu zaman aldı ve bir şekilde otomatik pilota geçiyorsun." Güzel, kendinden emin bir şekilde şu sonuca vardı: "Hiçbir zaman bir erkeğe hiçbir şey için bağımlı olmadım ve olmayacağım."

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NEDİR?

1980'li yıllarda başlayan yumurta dondurma işlemi günümüzde oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Yumurta dondurma işlemi, kadın yumurtalıklarından ultrasonografi yardımıyla toplanan yumurta ya da kadın üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında “kriyoprotektan” adı verilen koruyucu maddelerle etkileşiminin ardından yavaş ya da hızlı dondurma işlemine tabi tutularak -196 derecede saklanması sürecini ifade etmektedir.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE ÖNERİLİR?

Herhangi bir hastalık nedeniyle yumurtalarını kaybetme riski olan hastaların yanı sıra en çok önerdiğimiz kişiler, gebelik planını erteleyen, yumurta rezervi azalmaya başlayan tüm kadınlar. Çünkü artık yasalarımız da bu tedaviyi destekliyor. Yani yumurta rezervi azalmaya başlayan, yaş faktörü olan tüm kadınlar yumurtalarını dondurabiliyor. Ve gebelik düşündükleri zaman artık yumurtalıkları çalışmasa bile dondurdukları yumurtaları olduğu için gebelik şansını kaçırmıyorlar. Kadınların, yumurtalarını dondurmaları için evlilik şartı da bulunmuyor.

