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TEK BAŞINA ÇANAKKALE'YE YÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle vefa yürüyüşü başlatan Saffet Gümüş, Esenyurt'tan Çanakkale'ye yürüyor.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle vefa yürüyüşü başlatan Saffet Gümüş, Esenyurt'tan Çanakkale'ye yürüyor.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Esenyurt'tan başlattığı “Torundan Dedeye Vefa" adlı yürüyüşte Silivri'de mola verdi. Çanakkale Savaşı gazisi Abdullah Gümüş torunu olan Saffet Gümüş, “Nesillerimiz atalarını unutmamalı" dedi.

18 gün sonunda Çanakkale'de olmayı hedeflediğini aktaran Gümüş, bugün Silivri'de dinleneceğini ifade ederek, “Bu kutlu yola dün saat 16.00'da Esenyurt'tan çıktım. Yürüyüşüm 18 gün sürecek. Bu vefa yürüyüşüne gençlerin dikkatini çekmek istiyorum. Bir farkındalık oluşturduysak, onlara örnek olduysak ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu. Gümüş, dinlendikten sonra sabaha karşı Silivri'den ayrılmayı düşündüğünü belirtti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen vatandaşların tebrik etmesi dikkat çekti. Küçük bir kız çocuğu da bir süre Gümüş'e eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş görüntüleri

-Dernek başkanı ile röportaj

-Vatandaşların ilgisi

-Küçük kız çocuğunun eşlik etmesi

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