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Tek başına ceviz yetmiyor! Zihin açan mucize formül

13.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren cevizin zihni açtığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ceviz çok faydaları bir besin olsa da tek başına zihin açmakta yetersiz kalmaktadır. Ceviz tok tuttuğu için diyetisyenler tarafından ısrarla tavsiye edilmektedir. Cevizi, nane ve yoğurtla karıştırdığınız zaman olacaklara inanamayacaksınız...

Tek başına ceviz yetmiyor! Zihin açan mucize formül

Ceviz tüketmenin zihni açtığı ve beyni güçlendirdiği belirtiliyor. Aynı zamanda ceviz tüketmek tok tutuyor. Ceviz beyni geliştiriyor aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor. Bu yüzden günde üç beş adet ceviz tüketilmesi kesinlikle öneriliyor. Cevizin faydaları sadece bununla sınırlı değil ceviz tüketmek aynı zamanda gün boyu tok tutuyor.

NANE ETKİSİ

Ayrıca beslenme uzmanlarına göre nane tüketmekte zihni açıyor. Bu konuyla ilgili çokça araştırma bulunsa da Hürriyet'te yayınlanan bir haberde nanenin zihni açan özelliklerinden bahsedildi.

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Keskin aromatik kokuya sahip olan nane bitkisi, tıpkı bir kafein gibi etki göstererek zihni açıyor; zinde ve uyanık kalmanızı sağlıyor.

NANE HAFIZAYA DA İYİ GELİYOR

Hafızayı güçlendiren, nane beyin fonksiyonlarını arttırıcı yönde etki gösteriyor.

NANE VE CEVİZİ YOĞURTLA KARIŞTIRIN

Beslenme uzmanlarına göre nane çayı içebilirsiniz veya yoğurdunuza bir tutam nane birkaç adette ceviz ekleyerek tüketebilirsiniz. Hem kalsiyum depolamış olursunuz hem ağız kokusunu önlemiş olursunuz.

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Aynı zamanda ceviz ve nanenin beyne olan faydası sayesinde keskin bir hafızaya sahip olursunuz.

Naneyi salatalarınız da bolca ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde cevizi de salatalarınızın içerisine ekleyerek tüketmenizde hiç sakınca yoktur. Sağlık açısında gerek nane gerekse cevizin birden çok faydası bulunmaktadır.


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