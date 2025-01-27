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  4. Tek başına dev kadro: Çoban köpeği 6 kurda meydan okudu! O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Tek başına dev kadro: Çoban köpeği 6 kurda meydan okudu! O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

27.01.2025 16:30
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 16:30
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Ardahan’da bir köyde, sürüsünü koruma içgüdüsüyle hareket eden bir çoban köpeği, köye inen 6 kurda tek başına karşı koydu. Sayıca üstün olan kurtlara rağmen, köpek cesur bir şekilde mücadele ederek köyde olası bir zararın önüne geçti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı...

Ardahan’da bir köye inen 6 kurt, köylüleri tedirgin etti. Ancak köydeki çoban köpeği, eve yaklaşmaya çalışan kurtlara tek başına karşı koyarak büyük bir cesaret örneği sergiledi. Köpeğin bu kararlı duruşu, kurtların bölgeden uzaklaşmasını sağladı ve olası bir tehlikenin önüne geçti.

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YANINA YAKLAŞTIRMADI

Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünde meydana geldi. Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ardahan köpek kurt
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