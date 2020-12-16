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Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü

16.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Tek başına yaşadığı evde yanarak öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tek başına yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Foça Mahallesinde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Metin Uçkun’a (59) ait evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

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Olayda, evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve ikinci katta oturan Uçkun’un yapılan incelemesinde yanarak hayatını kaydedildi. Uçkun’un cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İHA

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