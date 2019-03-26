"Tek bir bağımlıyı tedavi etmeden bırakmayacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yeşilay tarafından 7 milyon lira kaynakla yapılacak Rehabilitasyon Merkezi için protokol imzalandı.

Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birey ve toplum açısından çok büyük tehdit olan uyuşturucu bağımlılığı konusunda kentte kararlı ve sürdürülebilir bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösterdiklerine işaret eden Güzeloğlu, bu konuda birey ve toplum bazında uzun süreli bir mücadele ve gayret gerektiğini vurguladı.

Mücadelede bireyi aile bütünlüğü içerisinde değerlendirerek, alınacak tüm tedbirleri hayata geçirmek zorunda olduklarını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi ve geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu ve bağımlılık olduğunu biliyoruz. En değerli varlığımızı tehdit eden, onu esir eden ve ölüme götüren tuzaktan bahsediyoruz. Bu tehdit, yaşanmış gerçekler konusunda devasa bir boyut almış, bağımlılık yaratan uyuşturucu maddelere sentetik türevleri katılmış, bu dünyada çok büyük ekonomi boyutuna ulaşmış, terör örgütlerinin de en önemli hedef alanına girmiştir."