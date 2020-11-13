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Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke

13.11.2020 00:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına alırken, resmi verilere göre 15 ülkedeyse salgın hastalıkla ilgili hiçbir vaka ve can kaybı yaşanmadı.

Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu aştı. Salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenleri sayısı da bir milyon 300 bin kişiye yaklaştı. Salgın hastalık nedeniyle en fazla vaka ve can kaybı ABD’de yaşandı. ABD’de tespit edilen vaka sayısı 10 milyonu, can kaybı sayısı da 250 bin kişiyi geçti.

ABD’den sonra en fazla vaka sayısı 8 milyonu kişiyle Hindistan’da saptandı. Dünyada vaka sayısında üçüncü sıradaysa 6 milyona yaklaşan vakayla Brezilya yer alıyor. Son verilere göre salgın hastalık nedeniyle Brezilya’da can kaybı sayısı 163 bin, Hindistan’da ise 128 bine yükseldi.

15 ÜLKEDE HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ

Resmi verilere göre 15 ülkedeyse salgın hastalıkla ilgili hiçbir vaka ve can kaybı yaşanmadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası ve can kaybının yaşanmadığı ülkeler şöyle:

KUZEY KORE VE TÜRKMENİSTAN TEK BİR VAKA BİLDİRMEDİ

Nüfusu yoğun olan Kuzey Kore ve Türkmenistan dışında daha çok Pasifik Okyanusu, Avustralya ve Yeni Zelanda yakınlarındaki küçük ada devletlerinde şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü’ne tek bir koronavirüs vakası bildirilmedi. 25 milyonu aşkın nüfusuyla Doğu Asya’da yer alan Kuzey Kore, şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü’ne hiçbir vaka rapor etmedi. Yaklaşık altı milyon nüfusuyla Orta Asya’da yer alan, virüsün vakalarının fazla olduğu İran ve Afganistan’a komşu Türkmenistan’da da şimdiye kadar hiçbir vaka saptanmadı.

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KORONAVİRÜS ADA ÜLKELERİNİ ETKİLEMEDİ

Pasifik Okyanusunun güneyinde yer alan 12 bin nüfuslu ada ülkesi Tuvalu da tek bir koronavirüs vakası bile rapor etmeyen ülkeler arasında yer alıyor. Güney Pasifik Okyanusu'nda 18 bin nüfuslu Yeni Zelanda yakınındaki Cook Adaları da virüsün saptanmadığı bir başka ülke konumunda.

Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alan ve dört ayrı adadan oluşan 550 bin nüfuslu Mikronezya da koronavirüsün saptanmadığı ada ülkelerinden biri. Avustralya’nın kuzeydoğusundaki 11 bin nüfuslu ada ülkesi Nauru da şimdiye kadar herhangi bir vakanın saptanmadığı başka bir ada ülkesi oldu.

Avustralya’nın kuzeydoğusunda yer alan, 120 bin kişinin yaşadığı bir başka ada ülkesi Kiribati’de şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı. Güney Pasifik’te, 1626 kişiyle en az nüfusa sahip ada ülkelerinden biri olan Niue de sıfır vakanın saptandığı bir başka yer.

Pasifik Okyanusu’nda Filipin açıklarında yer alan ve 300’den fazla adacıktan oluşan 18 bin nüfuslu Palau da koronavirüsten etkilenmeyen bir diğer ülke. Sadece 50 kişilik nüfusu olan, Avustralya ve Güney Amerika arasında bulunan Pitcairn Adası'na da koronavirüs uğramadı.

Yeni Zelanda’ya bağlı 1357 kişinin yaşadığı bir başka ada ülkesi olan Tokelau da koronavirüsten etkilenmedi.

Yaklaşık 110 bin nüfuslu Avusturalya yakınlarındaki Tonga Adaları salgından etkilenmeyen bir diğer ülke konumunda.

Atlantik Okyanusu’nun güneyinde Afrika açıklarındaki yer alan 6000'i aşkın nüfusuyla Napolyon’un sürgün olarak gönderildiği ada ülkesi Saint Helena'da da şimdiye kadar herhangi bir vaka saptanmadı.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve iki ayrı adadan oluşan 202 bin nüfuslu Samoa Adaları'nda da hiçbir vaka bildirilmedi.

Yönetim olarak ABD’ye bağlı olan 50 bin aşkın nüfuslu Amerikan Samoa Adaları’nda da şimdiye kadar herhangi bir vaka rapor edilmedi.

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