Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu aştı. Salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenleri sayısı da bir milyon 300 bin kişiye yaklaştı. Salgın hastalık nedeniyle en fazla vaka ve can kaybı ABD’de yaşandı. ABD’de tespit edilen vaka sayısı 10 milyonu, can kaybı sayısı da 250 bin kişiyi geçti.

ABD’den sonra en fazla vaka sayısı 8 milyonu kişiyle Hindistan’da saptandı. Dünyada vaka sayısında üçüncü sıradaysa 6 milyona yaklaşan vakayla Brezilya yer alıyor. Son verilere göre salgın hastalık nedeniyle Brezilya’da can kaybı sayısı 163 bin, Hindistan’da ise 128 bine yükseldi.

15 ÜLKEDE HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ

Resmi verilere göre 15 ülkedeyse salgın hastalıkla ilgili hiçbir vaka ve can kaybı yaşanmadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası ve can kaybının yaşanmadığı ülkeler şöyle:

KUZEY KORE VE TÜRKMENİSTAN TEK BİR VAKA BİLDİRMEDİ

Nüfusu yoğun olan Kuzey Kore ve Türkmenistan dışında daha çok Pasifik Okyanusu, Avustralya ve Yeni Zelanda yakınlarındaki küçük ada devletlerinde şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü’ne tek bir koronavirüs vakası bildirilmedi. 25 milyonu aşkın nüfusuyla Doğu Asya’da yer alan Kuzey Kore, şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü’ne hiçbir vaka rapor etmedi. Yaklaşık altı milyon nüfusuyla Orta Asya’da yer alan, virüsün vakalarının fazla olduğu İran ve Afganistan’a komşu Türkmenistan’da da şimdiye kadar hiçbir vaka saptanmadı.