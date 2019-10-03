ŞIRNAK (AA)- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına, tek bir gencimizin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan brifing alan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kent Park'ın açılışını gerçekleştiren Ersoy, yaptığı konuşmada yakalanan huzur ortamını kalıcı hale getirmek adına gece gündüz vatandaşlarla beraber yürümeye devam edeceklerini söyledi.