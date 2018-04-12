MAGAZİN

Tek bir Instagram yorumuyla model oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın sıradan insanları ünlü yapma potansiyeli her geçen gün artıyor.

Bunun son örneği ise Disneyland'de çalışan Bella Golden'ın Iskra Lawrence'ın bir Instagram fotoğrafının altına yaptığı yorum sayesinde kendisinin de modellik kariyerine başlaması.

Geleceğin Asley Graham'ı olabilir

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Bella Golden kısa bir süre öncesine kadar California'daki Disneyland'de çalışıyormuş. Yaptığı iş ise çizgi film karakterlerinin dev kostümlerini giymekmiş.
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İnsanlara işinden bahsettiğinde sürekli bir Disney prenses misin sorusuyla karşılaştığını söyleyen güzel model işinin çok daha zor olduğunu, tüm gün o kostümlerin içinde terleyerek dolaşmanın hiç de düşünüldüğü kadar eğlenceli olmadığı söylüyor. 
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Televizyondaki modellik yarışmalarını seyretmek dışında modellikle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen genç kadın bir gün Iskra Lawrence'ın Insagram hesabındaki fotoğraflarından birine yorum yapınca hayatı değişmiş. 
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Wilhelmina adındaki ünlü modellik ajansından bir kişinin kendisine hesabı kilitli olmasına rağmen mesaj atarak ulaştığını söyleyen Bella Golden ilk önce bunun bir şaka olduğunu düşünmüş.
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Daha sonra kendisine ulaşan ajansla sözleşme imzalayan Bella Golden artık Disneyland'deki işininden ayrıldı ve bir büyük beden modeli olarak çalışmaya başladı.
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Ergenlik yıllarında fazla kiloları ve kıvrımlı hatları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen genç kadın bedeninden mutsuz olduğunu ve sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışıp kendini kıyafetlerinin altına saklamaya çalıştığını anlatıyor.
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Cosmopolitan İngiltere'ye açıklamalarda bulunan Bella Golden için şimdiden geleceğin Asley Graham'ı olabilir yorumları yapılmaya başlanmış.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Golden Iskra Lawrence

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