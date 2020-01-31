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"Tek bir işlem katarak olma riskinden kurtarıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Akıllı Göz Mercekleri hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Akıllı Göz Mercekleri hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Tek bir işlemle hem görme kusurlarından hem gözlüklerden hem de hayat boyu katarak olma riskinden kurtarıyor’’ dedi.
Akıllı göz içi mercekler ile uzak

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