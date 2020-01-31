"Tek bir işlem katarak olma riskinden kurtarıyor"

Ak\u0131ll\u0131 G\u00f6z Mercekleri hakk\u0131nda bilgi veren G\u00f6z Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Op. Dr. Ahmet Hamdi \u015eent\u00fcrk, "Tek bir i\u015flemle hem g\u00f6rme kusurlar\u0131ndan hem g\u00f6zl\u00fcklerden hem de hayat boyu katarak olma riskinden kurtar\u0131yor\u2019\u2019 dedi.\nAk\u0131ll\u0131 g\u00f6z i\u00e7i mercekler ile uzakG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131! Geceye damga vuran dekolteBa\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi ile kanser h\u00fccreleri yok ediliyor!
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