Tek bir örneği var: Ferrari Omologata görücüye çıktı! İşte özellikleri

Ferrari, ürettiği otomobiller ile bir kesimin dikkatini çekmeyi başarıyor. Fakat Ferrari'nin dikkat çeken bir otomobil serisi daha var. Bu seri, sadece tek seferlik üretilen otomobillerden oluşuyor. İtalyan otomobil üreticisi, bu otomobillere bir yenisini daha eklemiş durumda. Bu otomobilin adı ise Ferrari Omologata.

FERRARİ'DEN MÜŞTERİYE ÖZEL OTOMOBİL: FERRARİ OMOLOGATA

Omologata, Ferrari'nin Avrupalı bir müşterisi için ürettiği oldukça özel bir araç. Ferrari için bundan daha özel bir araç eminiz ki yok. Zira, Ferrari otomobili müşterisinin zevklerine göre özel olarak dizayn etti. Ferrari 813 Superfast'in üzerine kurulan el yapımı bu otomobil, Superfast'in birçok parçasından yoksun. Ferrari mühendisleri, Superfast'te bulunan birçok parçanın yerini karbon fiber gibi daha hafif, daha güçlü veya görsel açıdan daha iyi malzemelerle yorumladı. Böylece Ferrari tarihinde görülmemiş yeni bir tasarım ortaya çıktı. Ferrari Omologata'nın arka tarafında bulunan tek far düzeni de bunun bir kanıtı.

FERRARİ OMOLOGATA'DA V12 MOTOR VAR

Ferrari Omologata'nın kokpitinde ise ilginçtir ki elektrik mavisi koltuklar yer alıyor. Bunun dışında otomobilin iç mekan tasarımı siyah ağırlıklı ve gümüş kaplamalara sahip. Otomobil gücünü ise V12 motordan sağlıyor. V12 motor, 789 beygir güç ve 718 Nm tork üretebiliyor. Avrupalı bir müşteri için özel olarak üretilen Omologata'nın fiyatı ise bilinmiyor. Fakat otomobile can veren 812 Superfast'in 340 bin dolar civarında bir fiyatla satıldığını düşünürsek fiyat için bir tahmin yapmanız mümkün olabilir.

