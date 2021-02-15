Tek bir paylaşım için servet talep eden dünyanın en çok kazan Instagram ünlüleri!

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulaması sosyal medyada harcanan zamanı da arttırdı. Sosyal medyada gün geçtikçe ünlenen isimler kazançlarıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başardı. İşte sosyal medya kazançlarıyla dikkat çeken o isimler...
5.6 milyon takipçisi bulunan Song, reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 19 bin dolar kazanıyor. Ünlü ismin toplam Instagram gelirinin ise 444 bin dolar olduğu düşünülüyor.
1.4 milyon takipçisi bulunan Milktea, reklam olarak yaptığı tel bir paylaşımdan 10 bin dolar ücret talep ediyor. Fenomen ismin toplam Instagram gelirinin ise 752 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.
Instagramda en çok takipçiye sahip ünlü isimler arasında sayılan model 38.5 milyon takipçisiyle göz dolduruyor. Kendine ait bir kozmetik markası bulunan Hadid reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan tahmini 86 bin dolar kazanıyor. Ünlü modelin toplam Instagram geliri 949 bin dolar olduğu biliniyor.
8.8 milyon takipçisi bulunan Coelho, reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 28 bin dolar kazanıyor. Fenomenin Instagram toplam geliri ise 952 bin dolara olarak düşünülüyor.
27.1 milyon takipçisi bulunan Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda çıplak olarak paylaştığı hamilelik pozlarıyla gündeme gelmişti. Takiçpsi sayısı sürekli olarak artan isim reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan tahmini 81 bin dolar kazanıyor. Ünlü ismin toplam Instagram geliri ise 1.13 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
130 milyon takipçisi bulunan Khloe, Kardashian ailesinin sosyal medya figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Reklam olaak yaptığı bir paylaşımdan tahmini olarak 598 bin dolar kazanan Kardashian, Instagram’dan ise toplamda 1.2 milyon dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.
Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ronaldinho 53.7 milyon takipçisiyle dikkatleri çekiyor. Ünlü futbolcu reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan tahmini olarak 256 bin dolar kazanıyor. Futbol camiasının kült isimlerinden biri olarak kabul edilen Ronaldinho ise toplam 2.6 milyon dolarlık Instagram geliriyle sosyal medyanın kazançlı figürlerinden biri oluyor.
215 milyon takipçisi bulunan Jenner, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan tahmini olaran 1.27 milyon dolar kazanan Jenner’ın toplam Instagram gelirinin ise 3.8 milyon dolar olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş’e olan hayranlığını dile getiren Ibrahimoviç, özgüveniyle futbol dünyasının fenomen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 46.6 milyon takipçisi bulunan İbrahimoviç reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 200 bin dolar kazanç elde ediyor. Ünlü fubolcunun toplam Instagram gelirinin sie 4 milyon dolar olduğu ön görülüyor.
Instagram dünyasının en fazla takipçiye sahip isimlerinden biri olan Selena Gomez’in 210 milyon takipçisi bulunuyor. Gomez reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan yaklaşık 886 bin dolar kazanıyor. Ünlü ismin toplam Instagram geliri ise 8 milyon dolar olarak biliniyor.
151 milyon takipçisi bulunan Jenner, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Reklam olarak yaptığı bir paylaşımdan kazancı tahmini 611 bin dolar kazanan ünlü ismin toplam Instagram geliri tahmini 15.9 milyon dolar olarak düşünülüyor.
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