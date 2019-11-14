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'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:44 | Son Güncelleme

Van'dan sonra helikopterle Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Esoy ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Komutanlığına yaptı.

Van'dan sonra helikopterle Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Esoy ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Komutanlığına yaptı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Yardımcısı Ersoy, tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Hepinizin yakından takip ettiği gibi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve halihazırda sağlanmış olan huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, bizim birliğimize, devletimize, milletimize yapılan her türlü terör faaliyetine karşı mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam ediyor. Dışarıda yaptığımız başarılı faaliyetleri ve çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. Paralel faaliyetleri güvenlik güçlerimizle ve korucularımızla birlikte içerde de sürdürüyoruz. Kıran-1, Kıran-2, Kıran 3- operasyonlarıyla yaz döneminde terör örgütüne karşı çok başarılı sonuçlar aldık. Tarihin en zayıf, en güçsüz konumuna getirdik. Arkasından Kıran-4 ve Kıran-5 operasyonlarını başlattık. Dünde Kıran-6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyor." dedi.
HUZUR İÇİN TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK
Bakan Yardımcısı Ersoy, devlet ve milletin arasına hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Hakkari?den Muğla?ya, Ardahan?dan Edirne?ye kadar bu coğrafyada milletimizin her ferdinin huzur, barış, güvenlik ve kardeşlik içinde, devletiyle milleti kucaklaşmış vaziyette yoluna devam etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize, varlığımıza ve ülkemize düşman olanlara karşı en sert, halkımıza karşı da en müşvik bir şekilde bütün kamu görevlilerimizin görevlerini sürdürmelerine ve milletimizin hizmetinde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşan huzur, güven ve dayanışma ortamını, bütün kurum ve kuruluşlarda devletimizin güvenlik güçlerimizin arkasında olduğunu gösteren en önemli işaret olarak hepimize güç vermektedir. Milletimiz de gerçekten güvenlik güçlerimize çok güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Teröristlerin hiçbir şekilde faaliyet gösterebileceği alan bırakmadan bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı mücadeleleri bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz."
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgenaral Çetin, Vali Oktay Çağatay'dan brifing aldıktan sonra helikopterle Tunceli'ye geçti.

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