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Tek böbrekli hastadan 100'e yakın taş çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Niğde'de böbrek taşı şikayetiyle doktora gelen Bayram Güngör'ün böbreğinden yüze yakın taş çıkarıldı. Taşlar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun’un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 cm çapında taşlar kırılarak tek tek çıkarıldı.

Kapalı böbrek taşı ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın Niğde’de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Tüm böbreğini taşla kaplanan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Sağlığına kavuştu. Bu hastamızın bir özelliği de tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde’de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz”
Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise “Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer özelliği de diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Biz de artık bu tedavileri burada yapar hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.
Hasta Bayram Güngör de kendini şuan çok rahat hissettiğini ifade ederek, “Bu taşları gerektiği yerde değerlendireceğim. Saklayacağım. Hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim” dedi. (İHA)
Anahtar Kelimeler:
böbrek taş

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