Tek böbrekli olduğunu 40 yaşında öğrendi

Nevşehir’de yaşayan 55 yaşındaki işçi emeklisi Fuat Satılmış, tek böbrekle doğduğunu 2003 yılında 40 yaşındayken bir böbreğinde taş ağrısı olduğunda öğrendi. Taş kırma işlemi ile şikayetlerinden kurtulan Satılmış, bir süre sonra yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye gittiğinde tek böbreğinin de çalışamaz durumda olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Kendisine acil olarak böbrek nakli olması gerektiği söylenince 35 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Gülay Satılmış ona böbreğini vermeyi kabul etti. Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Prof. Dr. Volkan Tuğcu, Türkiye'de ilk kez uyguladığı robotik yöntemle alıcıya böbrek nakli işlemini gerçekleştirdi. Fuat Satılmış eşim bana 35'inci yılımızda hediye olarak bir böbrek verdi, bunun bana robotik yöntemle takılması da ikinci hediyem oldu" dedi.

BANA HEM 3 EVLAT HEM YENİ BİR YAŞAM VERDİ

Fuat Satılmış, ameliyattan önce oldukça endişeli olduğunu ancak çıktıktan sonra hiç ağrısının olmamasına çok şaşırdığını ve sevindiğini belirterek, "Robotik yöntemle ameliyat olabileceğim söylendiğinde ilk olarak doktor yerine ameliyatımı robot mu yapacak diye düşündüm. Daha sonra Volkan Hocam bana bu konu ile ilgili bilgilendirici videolar izletti. Kendileri bu teknolojiyi kullanabiliyorsa ve tıp bu kadar ilerlediyse beni de hemen iyileştirebilirler diye düşündüm. Ameliyattan sonra hiçbir rahatsızlığım, ağrım, acım olmadı, gerçekten çok rahatım. Böbrek yetmezliği benim gibi ileri safhada olan tüm hastalara bu yöntemi öneriyorum. Eşim bana hem 3 tane pırıl pırıl evlat hem de yeni bir yaşam verdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BÖBREĞİMİ VERİRKEN BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM

Eşine böbreğini bağışlayan Gülay Satılmış ise duygularını şöyle ifade etti:

"Eşim rahatsızlandığında bir an bile düşünmedim. Onun yaşaması için elimden geleni yaparım. Ben de hemen iyileştim ama eşim benden daha hızlı iyileştiğini görmek mutluluk verici. 4 torunumuz var ve şu an en büyük isteğim hep birlikte memleketimiz Nevşehir’e dönüp onlarla sağlıklı bir ömür sürmek."