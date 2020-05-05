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Tek-çift uygulaması sona erdi! Taksiciler memnun değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüsle mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Bazı taksicilerin kısıtlamanın sona ermesinden memnun olmadığı görüldü.

Tek-çift uygulaması sona erdi! Taksiciler memnun değil

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla 30 Mart tarihinden itibaren taksilerin trafiğe çıkışında kısıtlama getirilmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tek-çift kısıtlaması 5 Mayıs gece yarısı itibariyle son buldu. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.

Ankara’da uzun yıllardır taksicilik yapan Fatih Kanderun, sürecin işlerini olumsuz etkilediğini ancak tek-çift plaka uygulamasının durumu bir miktar da olsa düzelttiğini ifade eden Kanderun, “Uygulama bir süre daha devam etseydi daha iyi olurdu” dedi.

'BİRAZ DAHA DEVAM EDEBİLİRDİ'

12 yıldır taksicilik yaptığını belirten Hüseyin Dilek, "Tek-çift uygulaması biraz daha devam edebilirdi. Malum ramazan ayındayız, piyasa zaten durgun en azından Mayıs sonuna kadar bu uygulama devam edebilirdi. Koronavirüs tehdidi halen sürüyor. Yasağın kalkmasının ardından araç sayısı artacak, 7 binin üzerinde araçları ile tüm arkadaşlarımız göreve çıkacak, zaten iş yok bu işlerin daha da azalmasına sebep olabilir" diye konuştu.

'BUNU KALDIRDIKLARI İÇİN BİZ ŞUAN PEK MEMNUN DEĞİLİZ'

İstanbul Kasımpaşa'da taksi durağı sahibi Ufuk Turan, "Tek-çift uygulamasından memnunduk. Bunu kaldırdıkları için biz şuan pek memnun değiliz. Yığılma oluyor. Ramazan ayındayız bundan dolayı bekliyoruz. Araç sayısı yarıya düştüğü zaman biz gerçekten iş yapıyorduk. Bu uygulama bence bayram sonuna kadar sürseydi hatta bu ay sonuna kadar sürseydi çok daha iyi olurdu kanaatindeyim." diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA

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