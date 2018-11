Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

Cin, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"En son bir kağıt verdiler. O kağıtta da bizim okuyabileceğimiz, anlayacağımız hiçbir şekilde bir şey yok zaten. Araştırabileceğim yerlerde araştırdım. Tıpta da adı konulamayan bir şeyden şüphelenildiğini söylediler. Şu an için de bu evraktan başka hiçbir şey elimizde yok. Şu an hala bekliyoruz. Aklımın yettiği, maddi durumumun elverdiği her yere, hastanelere götürdüm. Hiçbir şekilde daha şu ana kadar teşhis konulamadı. Yetkililerin bize yol göstermelerini istiyorum. Kimseden maddi bir yardım istemiyorum. Çocuğumun rahatsızlığını bulsunlar, 'şu problemi var.' desinler, bu da bizim için yeterlidir. Ben evimi, yurdumu satarım, çocuğumun tedavisini yaptırırım."

Kızının şu an 3-4 sakinleştirici kullandığını, bazı zamanlar onların da etkisiz kaldığını aktaran Cin, kızlarının kendilerine yalvardığını hissedebildiğini ancak ellerinden bir şey gelmediğini sözlerine ekledi.