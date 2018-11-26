Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

Zonguldak'ta 6 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşayan 1,5 yaşındaki Büşra Cin'in hastalığına teşhis konulamadığını ileri süren ailesi, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Suat ve Aysun Cin çiftinin iki çocuğundan biri olan Büşra Cin, 6 aylıkken fenalaşmasının ardından kentteki bir hastaneye götürüldü, daha sonra da Ankara'ya sevk edildi.

Kızlarının hastalığına teşhis konulamadığını ve geçen sürede görme, konuşma, yürüme ve beslenme sorunları yaşamaya başladığını öne süren aile, Büşra'nın sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

Baba Suat Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının aşırı huzursuzluğundan dolayı kentteki bir hastaneye başvurduklarını ve gözlerinin görmediğinin kendilerine söylendiğini belirtti.

Daha sonra Ankara'daki bir göz hastanesine gittiklerini, orada da nörolojik bir durum olduğunun kendilerine söylendiğini ifade eden Cin, "Nörolojiye gittik. 1,5 yıldır nörolojinin takibi altındayız. Bir sürü ücretli, ücretsiz testler yapıldı, hiçbir şekilde bu zamana kadar bir işaret, bir ışık bulunamadı. Hiçbir şekilde teşhis de konulamadı." dedi.