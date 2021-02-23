"Tek Doz Aşı Bağışıklık Sağlıyor ama Süresi Bilinmiyor"

Corona virüsüne karşı daha çok kişiye kısmi koruma sağlamak mı iyi yoksa daha az kişiye tam koruma sağlamak mı?

Dünyanın çeşitli yerlerinde aşılamalar kısıtlı sayıda dozla sürdürülmeye çalışılırken, bazı uzmanlar yetkililere planlanan aşı programını değiştirmeyi öneriyor. Bazı uzmanlar, üç ya da dört hafta arayla iki doz yerine, ikinci dozları daha geç bir tarihe erteleyerek ilk aşamada mümkün olduğunca fazla kişiye aşı yapılmasının, daha iyi bir seçenek olduğunu savunuyor.

Bu görüşü savunan uzmanlara göre, pandeminin önü hala kesilemezken, mümkün olduğunca fazla sayıda kişinin tek doz da olsa aşılanması, hiç olmamalarından daha iyi.

Yeni veriler de iki doz yapılan aşıların, ilk doz sonrasında bile oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Bu görüşe karşı çıkan uzmanlar ise ilk doz aşıdan sonra sağlanan korumanın ne kadar sürdüğünün ve virüsün yeni türlerine karşı etkisinin de hala bilinmediğine vurgu yapıyor.

Uzmanlar bu konuda fikir ayrılığına düşse de nihayetinde herkesin ikinci doz aşıyı da olması gerektiği konusunda aynı görüşte. Ancak ikinci dozun ilk dozdan ne kadar süre sonra yapılabileceği sorusu tartışma konusu. İkinci doz aşı ne kadar uzun süre sonra yapılırsa, ilk doz aşıyı olanların sayısı o kadar fazla olacak.