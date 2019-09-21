HABER

Tek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

SOSYAL medyada bir araya gelen bir grup kadın ülkenin doğusunda okuyan miniklere kış aylarında üşümemeleri için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

Tek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyor

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- SOSYAL medyada bir araya gelen bir grup kadın ülkenin doğusunda okuyan miniklere kış aylarında üşümemeleri için atkı, bere ve boyunluk örüyor. İzmir’de örgü ören kadınlardan Asya Koşal’ın hikayesi ise herkesi duygulandırıyor. 17 Ağustos 1999 depreminde iki çocuğunu kaybeden Koşal, 3 gün kaldığı enkazın altından çıktıktan sonra bir kolu ve bir bacağını kaybetti. Özveriyle çalışan Asya Koşal, “Uzuvlarım kesildiği için hep ağrılarım var. Kronik ağrı hastasıyım. Engelli olmama rağmen bu işi bırakmadım. Hala örüyorum ve aklım ağrılarıma takılmıyor” dedi.
Örgü gruplarından tanışan yaklaşık 50 kadın, Hakkari'deki 125'i kız, 135'i erkek toplam 260 öğrencinin soğukta üşümemesi için kolları sıvadı. 20 yıl önce 17 Ağustos depreminde enkaz altında kaldığı için bir kolu ile bir bacağını kaybeden 47 yaşındaki Asya Koşal da hayata örgü ile bağlandı. İki çocuğu ve eşinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde enkazdan 3'üncü günde çıkarılan Koşal, yıllar sonra İzmir'de kendisine yeni bir hayat kurdu. Tek eli ile örgü ören Koşal, sosyal medya üzerinden bir araya gelen gruplara katılarak ördüklerini ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlıyor. 'Marifetli Hanımlar' ve 'İzmir Örgü Sevenler' grubu üyeleriyle buluşan Koşal, Hakkari'deki bir okulda öğrenim gören 260 çocuk için atkı, bere ve boyunluk örüyor.
Hem tığ hem şiş kullanarak örgü örmenin kendisine terapi gibi geldiğini anlatan Asya Koşal, sosyal medya hesabına gelen siparişleri kabul ediyor. 8 yıl önce İzmir'e taşındığını belirten Koşal, "Eskiden Gölcük'te yaşıyordum. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturuyorduk. 17 Ağustos depreminde 2 çocuğumu kaybettim. Kızım 8, oğlum 5 yaşındaydı. 3 gün enkaz altında kaldım. Kol ve bacağım kangren oldu, sonra kesildi. Depremden 12 yıl sonra evlenip İzmir'e taşındım. 8 yıldır burada yaşıyorum" dedi.
OMURİLİĞİNE PİL TAKTIRDI
İlmik atarak kendisine terapi uyguladığını söyleyen Koşal şöyle konuştu:
"Uzuvlarım kesildiği için hep ağrılarım var. Kronik ağrı hastasıyım. En son Ege Üniversitesi Hastanesi'nde omurilik pili taktırdım ama o da bir çare olmadı. Depremden önce iki elim vardı. Çok farklı şeyler de örüyordum. Engelli olmama rağmen bu işi bırakmadım. Hala örüyorum ve aklım ağrılarıma takılmıyor. Hem boş durmamış oluyorum. Ürettiklerimin beğenilmesini de seviyorum. Depremin üzerinden 20 yıl geçti ama yaşadıklarım hala taze, bugün olmuş gibi. İşin içine evlat acısı girdi. Allah kimseye göstermesin, kaldırması güç bir sınav. Yıl dönümünde her yıl mezarlığa gidiyorum. Onları unutmam mümkün değil."
ÖREMEYEN İP BAĞIŞLIYOR
'Marifetli Hanımlar' ve 'İzmir Örgü Sevenler' gruplarına üye 5 bine yakın kadın bulunduğunu belirten Fadime Türkeli de, "Sadece çocuklara değil yaşlılara, huzurevlerine gerekirse askerlere de atkı bere gönderiyoruz. İp bağışı yapanlar var. Yünleri paylaşıyoruz. 1- 1.5 ay sonra buluşuyoruz. Ördüklerimizi bir araya getirip, kargoluyoruz. Bu kış ilk kez buluştuk. 3 yıldır birbirimizi tanıyoruz" dedi.
'Kuzucuklar Üşümesin' adıyla başlatılan kampanyaya destek verdiklerini anlatan Türkeli, takipçilerden yün desteği beklediklerini ifade etti. Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları ve örgü öğretmeni olduğunu söyleyen Neriman Şahin Günler ise hiç örgü örmemiş üyelere öğretmenlik yaptığını belirterek "Yaklaşık 1 ay sonra gönderim yapmayı planlıyoruz. Hakkari'deki çocuklarımız havalar da soğumaya başlayınca ördüklerimizi rahatlıkla giyebilecekler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyorTek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyorTek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyorTek eliyle doğudaki öğrencilere atkı ve bere örüyor

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!
DEAŞ'ın infazcısı tutuklandıDEAŞ'ın infazcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.