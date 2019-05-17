Tek eliyle sanatına yön veriyor

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elleri kalem tutmadığı gerekçesiyle okulu dışarıdan bitirmek zorunda kalan ve tek hayali üniversite okumak olan 38 yaşındaki engelli Murat Özcan'ın, tek eliyle çizdiği illüstrasyon çalışmaları beğeni topluyor. Tuzla Mahallesi'nde yaşayan İhsan ve Aynur Özcan çiftinin en büyük evladı olan Murat Özcan, çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu engelli hale geldi. İki eli kalem tutmadığı için okula alınmayınca kardeşinin desteği ve kendi çabasıyla okumayı öğrenen, ilkokul, ortaokul ve liseyi de dışarıdan bitiren Özcan, yakınlarından etkilenerek illüstrasyon sanatıyla ilgilenmeye başladı. Kullanabildiği tek eliyle bir grafikerin 30 dakikada çizdiği çalışmayı belki haftalar, aylar sonra bitirmek zorunda kalan Özcan, azmi ve kararlılığıyla çevresine örnek oluyor. Yaşadığı, gözlemlediği olayları sanatına yansıtan, çalışmalarını destek görmesi halinde zaman zaman sergileme imkanı bulan Özcan'ın en büyük hayali, üniversite okuyup kendisini bu alanda daha fazla geliştirmek.

- "Saatlerce çalışmam gerekiyor" Hayatını annesine bağlı olarak sürdüren engelli Murat Özcan (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren elleri kalem tutmadığı gerekçesiyle okula alınmadığını söyledi. Marmara depreminden sonra evde ders çalışan bir akrabasından etkilenerek, zaman içerisinde okumayı öğrendiğini aktaran Özcan, "Diploma almak istedim ama ellerim tutmadığı için okula gidemedim. Kalemle normal bir insanın yaptığı şeyi yapamıyorum. Bilgisayar faresini bile zorlukla kullanıyorum. Bazen aylarımı alıyor, saatlerce çalışmam gerekiyor." diye konuştu. Özcan, illüstrasyon sanatına akrabası ve kardeşleri sayesinde ilgi duymaya başladığını dile getirerek şunları kaydetti: "Ben de 'Grafiker olacağım.' dedim. Grafikerlik hız isteyen bir şey, süratle bir şeyi yapmanız gerekiyor. Bir şeyi çizene kadar günler geçiyor, normal bir insanın bir saatte ya da yarım saatte bitirdiği şeyi ben 1-2 haftada, bazen 3-4 ayda yapabiliyorum. Mesela bir proje vardı, o proje 1,5 senemi aldı. O nedenle grafikerlik yapamadım."