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Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra Cibuti'de ortaya çıktı

18.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için "kayıp tür" olarak anılan, fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden ortaya çıktı. Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.

Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra Cibuti'de ortaya çıktı

Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için "kayıp tür" olarak anılan; fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden ortaya çıktı.

Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu.

Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.

Nadir tek eşli memelilerden olan fil fareleri ne fil ne de fare.

Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.

Dünyada 20 fil faresi türü var. En gizemli fil faresi türüyse Somali fil faresi.

Onlarca yıl önce toplanan toplam 39 Somali fil faresi müzelerde tutuluyor. Bu türün daha önce sadece Somali'de yaşadığı düşünülüyordu.

Fil faresinin, ABD'deki Duke Üniversitesi Lemur Merkezi'nden 2019'da Afrika Boynuzu'ndaki ülkeleri kapsayan incelemeleri sırasında bulundu.

Ekipte yer alan Steven Heritage, BBC'ye "Bu türün Cibuti'de yaşadığını bilmiyorduk. Tuzağımızdaki Somali fil faresini görünce sevinçten havalara uçtuk" dedi.

Ekibin 12 farklı noktaya kayalık alanlara 1000 kadar tuzak yerleştirdiği ve bunlara fıstık ezmesi, maya ve yulaf koyduğu belirtiliyor.

'Tehlikede değiller'

Fil faresi ilk tuzakta yakalandı ve ekip üyeleri gezi sırasında toplam 12 aynı cins hayvan gördü.

Uzmanlar, buradaki hayvanların yaşam alanlarının tarlalardan ve insan yerleşiminden uzak olduğu için şimdilik nesillerinin tehdit altında olmadığını düşündüklerini söyledi.

Somali fil faresi, yaban hayatını koruma kuruluşu Global Wildlife Conservation'ın "en çok aranan 25 kayıp tür" listesinde yer alıyor.

Araştırma ekibinden Robin Moore, "Bu keşif, gezegenimizin çalkantılı bir dönemden geçtiği bu çağda diğer kayıp küçük memelilere de ulaşabileceğimiz konusunda bize umut verdi" dedi.

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