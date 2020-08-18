Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra Cibuti'de ortaya çıktı

Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için "kayıp tür" olarak anılan; fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden ortaya çıktı.

Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu.

Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.

Nadir tek eşli memelilerden olan fil fareleri ne fil ne de fare.

Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.

Dünyada 20 fil faresi türü var. En gizemli fil faresi türüyse Somali fil faresi.

Onlarca yıl önce toplanan toplam 39 Somali fil faresi müzelerde tutuluyor. Bu türün daha önce sadece Somali'de yaşadığı düşünülüyordu.

Fil faresinin, ABD'deki Duke Üniversitesi Lemur Merkezi'nden 2019'da Afrika Boynuzu'ndaki ülkeleri kapsayan incelemeleri sırasında bulundu.

Ekipte yer alan Steven Heritage, BBC'ye "Bu türün Cibuti'de yaşadığını bilmiyorduk. Tuzağımızdaki Somali fil faresini görünce sevinçten havalara uçtuk" dedi.