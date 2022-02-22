Tek eşli olmayan özgür çift, ‘açık ilişki konseptini’ övdü! Sosyal medyanın tepkisi gecikmedi

Toplumsal gelenekler çerçevesinde tek eşli olmayan ilişkiler normal olarak kabul edilmiyor. Ancak globalleşen dünya düzeninde tek eşli olmayan ilişkiler giderek daha da popülerleşiyor. Sosyal medyanın açık ilişki konusunda fenomen hala gelen çifti Arthur O Urso ve Luana Kazaki, özgür aşk konseptlerinin detaylarını anlattı. OnlyFans hesabından diğer çiftlere cinsellik koçluğu yapan ikili aylık olarak 56 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) kazanıyor.

“BİRÇOK İNSAN BUNU REDDEDİYOR”

Açık ilişkinin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünenlerin aksine Luana, “Tek eşli olmamayı birçok insan reddediyor ve çoğu bunu garip buluyor. İlişkimizin yürümeyeceğini söylüyorlar. Ama biz bunu umursamıyoruz. Çünkü neyi istediğimizi biliyoruz ve seçimlerimiz bizi mutlu ediyor” dedi.

İlişkilerinin her zamankinden saha iyi gittiğini ifade eden Arthur ise, “Birçok kişi ilişkimizin uzun sürmeyeceğini söyledi. Ancak eminim ki tek eşli bir ilişkiden çok daha iyi anlaşıyoruz. İlişkilerde dorğu formül yok. Ancak işlemesini sağlayacak bir takım yolları deneyebilirsiniz” diye konuştu.



