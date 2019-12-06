HABER

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesinde yaşayan Üzer, sabahın erken saatlerinde boya sandığını ve taburesini alıp, bir saatlik yolculuğun ardından ekmek parasını kazanmak için Trabzon Bulvarı’nda yerini alıyor.

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı

Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesinde yaşayan Üzer, sabahın erken saatlerinde boya sandığını ve taburesini alıp, bir saatlik yolculuğun ardından ekmek parasını kazanmak için Trabzon Bulvarı’nda yerini alıyor. 35 yıldır boyacılık yaptığını söyleyen Mehmet Üzer, ömrünün yettiği kadar ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi. İşini sevdiğini söyleyen Üzer, "Ayakkabı boyacılığı yaparak çocuklarımı okutamadım. Gücüm yetmedi okutmaya. Onlara iyi imkanlar sunmayı bende isterdim ama elimden gelen buydu ama buna rağmen kimseye muhtaç etmedim çocuklarımı. Alın teriyle paramı kazanıyorum ve insanlar sevgiye, sadakate muhtaç, ilgiye, şimdilerde ise aile bağları eskiye göre azaldı. Para her şey olmuş ve yaptığım mesleğin, işin ayıbı yok. Bazen dayanacak gücüm kalmasa da rızkımı kazanmak için yola çıkıyorum. Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum. Benim mutluluğum akşam evime gidince güler yüzle kapımı açan eşimin hoş geldin demesi. Mutluluk, huzur bu aslında” diye konuştu.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgiPolisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi
Bakan Pakdemirli: Hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyızBakan Pakdemirli: Hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de hastane çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Bahçelievler'de hastane çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.