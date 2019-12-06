Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı

Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesinde yaşayan Üzer, sabahın erken saatlerinde boya sandığını ve taburesini alıp, bir saatlik yolculuğun ardından ekmek parasını kazanmak için Trabzon Bulvarı’nda yerini alıyor. 35 yıldır boyacılık yaptığını söyleyen Mehmet Üzer, ömrünün yettiği kadar ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi. İşini sevdiğini söyleyen Üzer, "Ayakkabı boyacılığı yaparak çocuklarımı okutamadım. Gücüm yetmedi okutmaya. Onlara iyi imkanlar sunmayı bende isterdim ama elimden gelen buydu ama buna rağmen kimseye muhtaç etmedim çocuklarımı. Alın teriyle paramı kazanıyorum ve insanlar sevgiye, sadakate muhtaç, ilgiye, şimdilerde ise aile bağları eskiye göre azaldı. Para her şey olmuş ve yaptığım mesleğin, işin ayıbı yok. Bazen dayanacak gücüm kalmasa da rızkımı kazanmak için yola çıkıyorum. Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum. Benim mutluluğum akşam evime gidince güler yüzle kapımı açan eşimin hoş geldin demesi. Mutluluk, huzur bu aslında” diye konuştu.

