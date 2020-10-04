Tek geçim kaynağı olan hayvanları çalındı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin tek geçim kaynağı olan 18 küçükbaş havyanı çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Hilvan ilçesine bağlı Yenimahalle’de yaşandı. İlçede hayvancılık yapan yabancı uyruklu Kasım Hasan’a ait ağıla giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, şahsın tek geçim kaynağı olan 15 koyun ile 3 kuzuyu çaldı. Küçükbaş hayvanlarının çalındığını fark eden Hasan, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, tek geçim kaynağı olan hayvanları çalınan Kasım Hasan ise yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

