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  4. Tek göz odada yaşayan çifte yardım

Tek göz odada yaşayan çifte yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde zihinsel engelli eşiyle birlikte tek göz odada yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle fiziksel engelli hale gelip çalışamayan Veli Oruç'un yardım çığlığı duyuldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde zihinsel engelli eşiyle birlikte tek göz odada yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle fiziksel engelli hale gelip çalışamayan Veli Oruç'un yardım çığlığı duyuldu. Konak Belediyesi, evin boya badanasını yaptı, Kızılay ise eşya yardımında bulundu.
Geçimini kağıt toplayarak sağlayan 62 yaşındaki Veli Oruç, zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile, İzmir'in Konak ilçesinin İkiçeşmelik semtindeki bir binanın tek göz odasında yaşıyor. 2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda çöp tenekesinden kağıt toplarken, bir tırın çarpmasıyla kaza geçiren Oruç'un bel kemiği çatladı ve sol omuz kemiği zedelendi. Hastanede tedavi olduktan sonra, evine dönen Oruç'un hasar gören vücudu tam olarak iyileşmedi. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak kazandıklarıyla hayat mücadelesini sürdürüyor. Tek göz odada zor şartlar altında yaşamına devam eden Oruç'un yardım çığlığı duyuldu. Konak Belediyesi ekipleri evin boya ve badanasını yaparak, dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek yardımı sağlayarak, Oruç çiftinin hayat kalitesine yükseltmek adına fayda sağladı. Birkaç hayırseverin de para yardımı yaptığını söyleyen Oruç, "Allah'a şükür sesimiz duyuldu. Evimiz daha yaşanabilir hale geldi. Manevi olarak hiçbir ihtiyacımız kalmadı ama geçimimizi sağlamamız için hala paraya ihtiyacımız var. Ben engelli olduğum için çalışamıyorum" dedi.

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