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Tek göz odada zor yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde elektriği ve suyu olmayan tek göz odada 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Şerife Karaca'nın (80) durumu yürek burktu.

Tek göz odada zor yaşam

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde elektriği ve suyu olmayan tek göz odada 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Şerife Karaca'nın (80) durumu yürek burktu.
Vezirköprü ilçesi Elaldı Mahallesi'nde, 1 erkek ve 3 kız çocuk annesi Şerife Karaca, oğlunun üst katta oturduğu 2 katlı binanın zemin katındaki tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. Elektriği ve suyu bulunmayan odada kalan Karaca, hiçbir gelirinin olmadığını, komşularının kendisine verdiği yiyecek ve giyeceklerle hayatını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Eşinin ölümünün ardından 10 yıldır yalnız yaşadığını anlatan Şerife Karaca'nın geliniyle sorunu olduğu ileri sürüldü. İl dışında evli kızlarının kendisini çağırdığını ancak Samsun'dan ayrılmak istemediğini belirten Karaca, "Burada yaşamaya çalışıyorum ama bu yaşamak değil. Allah'ım inşallah tez vakitte canımı alır. Komşularıma utana sıkıla yemek yemeğe gidiyorum. Onlar da durumu bildiği için yardım ediyorlar. Ama komşulara da her gün gidilmiyor" dedi.
Yetkililerden yardım isteyen Şerife Karaca, "Devletimiz bana sahip çıksın. Çok zor durumdayım. Suyum yok. Seyyar bir kablo ile elektrik çekmişlerdi ama o da sorunlu, ışık yanmıyor. Tek odada, burada bu haldeyim. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" diye konuştu.

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Tek göz odada zor yaşamTek göz odada zor yaşamTek göz odada zor yaşamTek göz odada zor yaşam

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