HABER

Tek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

İzmir’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Veli Oruç, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu çalışamaz duruma gelince, eşiyle birlikte tek gözlü odada yardıma muhtaç hale geldi.Konak ilçesinde, eşi İnci Oruç ile birlikte tez göz odalı bir evde yaşayan Veli Oruç (60), 2015 yılında kağıt topladığı sırada tır sürücüsü çarpıp kaçtı.

Tek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığı

İzmir’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Veli Oruç, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu çalışamaz duruma gelince, eşiyle birlikte tek gözlü odada yardıma muhtaç hale geldi.
Konak ilçesinde, eşi İnci Oruç ile birlikte tez göz odalı bir evde yaşayan Veli Oruç (60), 2015 yılında kağıt topladığı sırada tır sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Oruç’a bir müddet tedavi gördü ve ardından yüzde 41 engelli raporu verildi. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden talihsiz adam, yardım istediğini ifade etti.
Kazaya kadar hurda toplayarak geçimini sürdürdüğünü belirten Veli Oruç, kazadan sonra çalışamadığını söyledi. Oruç, “Yeşilyurt yol kavşağında çöpün yanında dururken Üçkuyular tarafından bana doğru gelen tır çarptı. Bana vuracağı aklıma bile gelmemişti. Vurup kaçtı, lambalarda bile durmadı. Eski patronumun oğlu gelip beni ambulansla hastaneye kaldırmış. Şu an belimde yırtık var, omzumu da başımdan yukarı kaldıramıyorum. Çok mağdur durumdayım" dedi.
Talihsiz adamın eşi İnci Oruç da daha güzel bir evde yaşamak istediklerini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Tek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığı

Tek göz odadan yürekleri burkan yardım çığlığı

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Çanakkale'de etkili kar yağışı (4)Çanakkale'de etkili kar yağışı (4)
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.