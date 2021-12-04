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  4. Tek gözle doğdu! ''Mucize'' deyip tapmaya başladılar

Tek gözle doğdu! ''Mucize'' deyip tapmaya başladılar

04.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da erken doğum nedeniyle tek gözle doğan olan keçi, benzersiz görüntüsü sonrası yoğun ilginin odağı oldu. Ancak hayvanın organlarının tam gelişmemesi nedeniyle akşam saatlerinde öldüğü kaydedildi. Yerel halk, keçinin ''mucize'' olduğunu söyleyip hayvana tapmaya başlamıştı.

Tek gözle doğdu! ''Mucize'' deyip tapmaya başladılar

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde bir evde dünyaya gelen hayvan, görüntüsü nedeniyle köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Civar köylerden bile keçiyi görmeye gelen kişiler, hayvanın çevresini sararak ona tapmaya başladı.

Kalabalığın içindeki kargaşada ilerlemeye çalışan keçinin yoğun gürültü içinde çığlık attığı, dengesini kaybedip çok kez düştüğü belirtildi.

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ERKEN DOĞUM NEDENİYLE ÖLDÜ

Ne yazık ki, keçinin erken doğum nedeniyle o akşam öldüğü açıklandı. Yerel veteriner hekim Ali, keçinin bir 'mucize' olduğu iddialarına rağmen, erken doğum nedeniyle keçinin organlarının düzgün gelişmediğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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