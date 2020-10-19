Tek gözlü albino köpek balığı balıkçıları şaşkına çevirdi!

Endonezyalı balıkçıların ağına takılan yaşlı köpek balığının karnında çıkan yavru köpek balığı tek gözü ve albino oluşuyla şaşkına çevirdi.

Başının ortasında bir gözü ve süt beyazı bir rengi olan, yüzgeçleri ve diğer kısımları çoktan oluşan köpek balığı hakkında Andy adındaki balıkçı şöyle konuşuyor: Ağımıza yaşlı bir köpek balığı takıldı ve saniyeler içinde öldü. Karnını açtığımızda 3 bebek bulduk ama içlerinden biri tek gözüyle tuhaf görünüyordu rengi de süt beyazıydı. Şaşkına döndük ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Bu sıra dışı balığı hemen denizcilik bürosuna bildirdik.'

DOĞUM DEFORMİTESİ

Yavru köpek balığının, embriyonun iki yerine tek göz oluşturmasına neden olan bir doğum deformitesi olan Cyclopia adlı bir durumu vardı ve vücuttaki pigmentlerden sorumlu olan düşük miktarda melanin üretimi onu albino durumuyla karşı karşıya bırakmıştı.

