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Tek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nün tek gözlü atı 'Dadaş' 4'üncü kez şampiyon oldu.

Tek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nün tek gözlü atı 'Dadaş' 4'üncü kez şampiyon oldu. 6 yıl önce ahırda batan çivi nedeniyle engelli kalan 10 yaşındaki Dadaş, 300 metrelik parkuru 24 saniyede tamamlayarak seyisine altın madalya, kulüp başkanına ise plaket kazandırdı.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'ndaki şampiyona büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı.Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 31 kulübün sporcuları, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek çıkış verilen sporcular, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. Yaklaşık 15 santimlik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Seyirciler, destekledikleri sporcuları motive etmeye çalıştı. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarını dörtnala sürdü. 300 metrelik parkuru en yakın rakibine 3 saniye fark atarak 24 saniyede tamamlayarak şampiyonluğu 4'üncü kez kazanan 'Dadaş', kulübüne büyük bir başarı kazandırdı.
'HİÇ PES ETMEDİ, ŞAMPİYONLUKLARA ABONE OLDU'
Şah Dadaş Altı Spor Kulüp Başkanı Hatem Yıldırım, gözünden engelli olan Dadaş ile gurur duyduklarını söyledi. Tek gözlü olmasına rağmen 4. kez şampiyonluk kazanan Dadaş'a gözü gibi baktığını belirten Yıldırım, "Dördüncü kez şampiyonluk duygusu çok güzel. Kulübümüzün sporcusu Yıldıray Kulaçoğlu, daha iyi mücadele etti ve daha cesaretliydi. Parkur dönemecinde rakiplerimiz atlarını yavaşlattılar ama bizim sporcunun cesareti olduğu için yavaşlatmayıp aksine son sürat girdi. Hızını zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkardı. Virajda devrilme riskini de aldı. Biz Dadaş'ı bugüne kadar hep arpa ve yem ile besledik. O da bunun hakkını verdi. Dadaş'ı 6 yıl önce kulübümüze aldığımızda ahırda gözüne çivi batması sonucu kör oldu. Ama o hiçbir zaman pes etmedi ve şampiyonluklara abone oldu" diye konuştu.
'Dadaş'ın parkurda bir rüzgâr gibi uçtuğunu söyleyen seyisi Yıldıray Kulaçoğlu ise "Bu zorlu mücadelenin tek galibi Dadaş'tır. Tek gözle koşmak çok zor bir şey. Ama o bunu hiç sorun etmiyor. Kendisine güvendiğim için hep koşturdum ve ipi göğüsledik. Onu çok seviyorum" dedi.
Öte yandan yarışmanın ikincisi Can Dadaş Atlı Spor Kulübü oluken, üçüncülüğü Şengel Atlı Spor Kulübü aldı.

FOTOĞRAFLI

Tek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon olduTek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon olduTek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon olduTek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon oldu

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