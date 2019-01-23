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Tek gözüyle 'patchwork' yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

ANKARA'da liseyi bitirdikten sonra 'patchwork' (Kırkyama: çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda yapılan elsanatı) yapmaya başlayan Nuran Konuralp (77), 1999'da geçirdiği trafik kazasında sol gözünü kaybetti.

ANKARA'da liseyi bitirdikten sonra 'patchwork' (Kırkyama: çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda yapılan elsanatı) yapmaya başlayan Nuran Konuralp (77), 1999'da geçirdiği trafik kazasında sol gözünü kaybetti. 4 yıl sonra 2003 yılında oğlu binanın çatısından kopan beton parçasının üzerine düşmesi sonucu ölen, 2006'da da lenfoma tedavisi gören eşini kaybeden Konuralp, tek gözüyle 'patchwork' yapmaya devam ederek hayata tutundu.

Nuran Konuralp, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavında çok istediği Güzel Sanatlar Bölümü'nü kazanamıynca ABD'ye giderek aldığı eğitimle 'patchwork' sanatını öğrendi. Türkiye'ye dönen ve iğne ile yaptığı el sanatını geliştiren Konuralp, sergiler açmaya başladı. 1962 yılında evlenen ve 2 oğlu olan Konuralp, 1999 yılında İtalya'da açtığı sergi dönüşü Ankara'da havalimanından evine giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Tedaviyle sağlığına kavuşan; ancak sol gözü görme yetisini kaybeden Konuralp, 'patchwork' yapmaya devam etti.

4 yıl sonra 2003 yılında, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi oğlu Sadi Konuralp (39), konferans için gittiği İstanbul'da Rumeli Han'ın çatısından kopan 40 kiloluk taş parçasının üzerine düşmesi sonucu ölen, 2006 yılında da lenfoma tedavisi gören eşini kaybeden Nuran Konuralp, evinde yapmaya devam ettiği sanatıyla hayata tutundu.

'HAYATIM BOYUNCA POZİTİF OLDUM'

Konuralp, İtalya dönüşü geçirdiği kazanın çok ağır olduğunu söyleyerek, "Hatta olay yerinde beni 'öldü' sanıp üstüme gazete sermişler. Sonra bir hemşire yaşadığımı anlamış ve tekrar hayata dönmüşüm. Çok kısa süre içerisinde 15 ameliyatla hayata tutundum. Bir gözümü kaybettim, bacağımda 35 santimetrelik bir çivi ile geziyorum. Belim kırıldı, kolum kırıldı; ama yılmadım yılmayacağım. 4 yıl sonra da oğlumu talihsiz bir kazada kaybettim. Hemen sonra eşim öldü. Ben hiçbir zaman bu yaşadığım olaylardan dolayı kendimi toplumdan soyutlamadım. Hayatım boyunca hep pozitif olmaya çalıştım. Sosyal hayatım gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Derneklerde çalışıyorum, okullara kitaplar dağıtıyorum" dedi.

'BU BİR GRAFİK TASARIMI, BİR SANATTIR'

Güzel Sanatlar okuyamayınca ABD'ye gidip 'patchwork' kurslarına katıldığına anlatan Konuralp, "Ben Amerika'da bu işi yapan uzmanlardan, ustalardan eğitim aldım. Bu bir grafik tasarımdır, bu bir sanattır. Tamamı elle yapılıyor. İnternasyonel bir isim aslında; ama ne yazık ki 'neden yamalı bohça demiyorsunuz?' diye eleştirildim. Başka bir adı daha var ki hiç kullanmıyorum, 'hanım dilendi bey beğendi' bunların hepsini reddediyorum" diye konuştu.

Yabancı ülkelerde sık sık sergiler gerçekleştirdiğini anlatan Konuralp, yıllar önce Hollanda’da gerçekleştirdiği bir sergide lale motifli patchwork ile Hollanda-Türkiye dostluk ödülü aldığını aktardı. Konuralp, bazılarını ölen oğlu anısına açtığı sergilerde elde edilen geliri Bedensel Engelliler Vakfı’na bağışladığını belirtti.

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