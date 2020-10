“Tek Gündemim Hukukun Üstünlüğü”

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham yargıç Barrett’a hukuka bağlı kalmak amacıyla kişisel inançlarını bir kenara bırakıp-bırakmayacağını sordu. Yargıç Barrett, davalarda karar alırken her zaman böyle yaptığını ve bu şekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.

Yargıç Barret soruya, “Akıl sağlığım için medyayı çok takip etmemeye çalıştım. Ancak bunun çok zorlu bir süreç olduğu sizin için de Amerikan halkı için de bir sır değil sanırım. Jesse (eşi) ile birlikte ailemiz için çok önemli sonuçları olacak bir konuyla ilgili kısa süre içinde bir karar almak zorunda kaldık. Hayatımızın her detayının didik didik edileceğini ve olumsuz bir ayrıntı aranacağını biliyorduk. İnancımızın karikatürüze edileceğini ve ailemizin hedef alınacağını biliyorduk. O nedenle bu zorluklara değip-değmeyeceği konusunda bir karar almak zorundaydık” şeklinde konuştu.

Oturum sırasında senatörlerden biri Yargıç Barrett’a, “Hepimizin önünde notlar var. Siz bizim sorularımıza cevap verirken hangi notlarınıza atıfta bulunuyorsunuz” diye sordu.

Önündeki not defterini kaldırıp salona ve kameralara gösteren Yargıç Barrett’ın not defterinin boş olduğu, hiç not almadığı görüldü.

Komisyonda ilk oylama Perşembe günü yapılabilir

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, Barrett’ın onay sürecinin 3 Kasım’daki seçimlerden önce hızlı bir şekilde tamamlanması konusunda ısrarlı.

Anayasa Mahkemesi seçimlerden 1 hafta sonra yani 10 Kasım’da Obamacare aleyhinde açılan davayı görmeye hazırlanıyor. Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham Yargıç Barrett’ın Başkan Trump’ın seçebileceği en iyi aday olduğunu söyledi, “Masada bir yeriniz olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O masa da Anayasa Mahkemesi” ifadelerini kullandı.

Lindsey Graham, senato komisyonunda ilk oylamanın oturumlar tamamlanmadan önce Perşembe günü yapılması girişimde bulundu.

Komisyondaki oturumların tamamlanmasının ardından bir daha nihai oylamanın yapılması gerekiyor. Adalet Komisyonu Başkanı Graham’in bu adımının Cumhuriyetçiler’in Yargıç Barrett’ın onay süreci konusuna ilişkin duyduğu güveni yansıtma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.