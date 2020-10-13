“Tek Gündemim Hukukun Üstünlüğü”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett, Senato komisyonundaki onay sürecinin ikinci gününde senatörlerin sorularını cevaplamaya devam etti. Herhangi bir kişisel gündeminin olmadığını belirten Yargıç Barrett, kürtaj ve seçim gibi tartışmalı konularda nasıl bir karar vereceğine ilişkin taahhütte bulunmaktan kaçındı. Yargıç Amy Coney Barrett, Senato Adalet Komisyonu’nda yapılan oturumun ilk gününde yazılı ifadesini okumuş, ABD halkının yasaları ve Anayasa’yı yazıldığı gibi yorumlayacak bağımsız bir anayasa mahkemesini hak ettiğini belirtmiş, mahkemelerden uygulanacak politikalar konusunda karar almasının beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Oturumun ilk gününde ailesinden söz eden ve okul çağında çocukları olan bir anne olarak Anayasa Mahkemesi’ne farklı bir bakış açısı getirebileceğini söyleyen 48 yaşındaki Yargıç Barrett, “Yargıçlar sabah kalkıp benim bir gündemim var, silahları seviyorum ya da silahlardan nefret ediyorum, kürtajı seviyorum ya da kürtajdan nefret ediyorum diyerek kraliçe gibi içeri girip iradelerini dünyaya dayatmazlar” şeklinde konuştu.

Seçimle ilgili olası davalarla ilgili güvence verdi mi? Barrett, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi sonuçlarının mahkemeye taşınması halinde, olası davalarla arasına mesafe koyarak davalardan çekileceği konusunda taahhüt vermekten kaçındı, “Tüm sürece kısa devre yaptırmadan davadan çekilme konusunda görüş beyanında bulunamam” dedi. ABD Başkanı Trump, Anayasa Mahkemesi’nin dokuzuncu üyesinin seçimle ilgili ortaya çıkabilecek tartışmalı davaları ele almasını istediğini belirtmişti. Yargıç Barrett, bu konuda nasıl bir karara varacağı konusunda bir taahhüt vermesinin yargı bağımsızlığının ihlali olacağını söyledi. Barrett, seçimlere ilişkin olası davaları nasıl ele alacağı konusunda ABD Başkanı Donald Trump ya da Trump yönetiminden bir başka yetkiliyle görüşmediğini belirtti.

“Obamacare’e düşman değilim” Oturumda, eski Demokrat Partili başkan Barack Obama dönemine damga vuran ve Trump yönetiminin uzun bir süredir iptal etmeye çalıştığı ve herkesin hesaplı bir sağlık sigortasına erişiminin olmasını sağlayan Obamacare adlı sağlık hizmeti uygulaması gündeme geldi.

Demokratlar, Yargıç Barrett’ın senato onayını almasının ardından göreve başlayarak bu konuda daha önce Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları tersine çevirmesi endişesini dile getirmişti. Yargıç Barrett, Başkan Trump’ın kendisinden Obamacare’i iptal edeceği konusunda bir güvence talep etmediğini söyledi. Obamacare’e düşman olmadığını belirten Yargıç Barrett, akademisyen olarak kaleme aldığı yazılarla yargıç olarak verdiği kararların birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Oturumda Senatör Chuck Grassley, Barret’a herhangi bir kişinin belirli bir konuda ya da davada nasıl karar vereceğini sorup-sormadığı sorusunu yöneltti. Yargıç Barrett, “Kimse benimle bir davaya ilişkin konuşmadı. Yönetimden kimseyle buna ilişkin bir görüşmem olmadı” dedi.

“Silahım var” diyen Yargıç Barrett’a bireysel silahlanma sorusu Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham yargıç Barrett’a hukuka bağlı kalmak amacıyla kişisel inançlarını bir kenara bırakıp-bırakmayacağını sordu. Yargıç Barrett, davalarda karar alırken her zaman böyle yaptığını ve bu şekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.

Oturumda bireysel silahlanma da gündeme geldi. Graham’in “Silahınız var mı” sorusuna “Evet” yanıtını veren Yargıç Amy Coney Barrett, bireysel silahlanma konusuna ilişkin davalarda kendisinin silah sahibi olmasına rağmen adil bir şekilde karar alıp-alamayacağı sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.

“Hayatımızın didik didik edileceğini biliyorduk” Oturumda Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham, Barrett’a “Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmek nasıl bir duygu?” diye sordu. Yargıç Barret soruya, “Akıl sağlığım için medyayı çok takip etmemeye çalıştım. Ancak bunun çok zorlu bir süreç olduğu sizin için de Amerikan halkı için de bir sır değil sanırım. Jesse (eşi) ile birlikte ailemiz için çok önemli sonuçları olacak bir konuyla ilgili kısa süre içinde bir karar almak zorunda kaldık. Hayatımızın her detayının didik didik edileceğini ve olumsuz bir ayrıntı aranacağını biliyorduk. İnancımızın karikatürüze edileceğini ve ailemizin hedef alınacağını biliyorduk. O nedenle bu zorluklara değip-değmeyeceği konusunda bir karar almak zorundaydık” şeklinde konuştu.

Yargıç Barrett, “Bu işi yapabilecek tek kişi ben değilim ancak benden istendi. Herkes için zor bir süreç olurdu. O halde bu işin zorluğu tek sebepse, neden bir başkası bu zor görevi üstlensin diyeyim? Ülkeme hizmet etmeliyim ve ailem de buna destek veriyor. Çünkü bu konudaki düşüncelerimi ve hukukun üstünlüğünü onlar da paylaşıyor” ifadelerini kullandı. Kürtaj davası sorusu Oturumda ABD hukuk içtihadında Roe V. Wade ve Casey kararı olarak geçen kürtaj davalarında emsal haline gelen mahkeme kararları da gündeme geldi. Senato Adalet Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi olan Senatör Dianne Feinstein, Yargıç Barrett’a, ABD yasalarında emsal olan bu dava kararlarını nasıl ele alacağı sorusunu ısrarla yöneltti. Barrett bu konuda nasıl bir yaklaşım benimseyeceğine ilişkin bir taahhütte bulunamayacağını söyledi. Yargıç Barrett, “Casey kararını iptal etmeye çalışmak gibi bir gündemim yok. Hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve davalar önüme geldikçe karar verme gibi bir gündemim var” şeklinde konuştu.