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"Tek haneli enflasyon rakamlarımıza yeniden döneceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı inşallah yeniden yüzde 6 sevilerine kadar gerileyecek, inşallah bizim tek haneli enflasyon rakamlarımıza 31 Mart'tan itibaren yeniden döneceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı inşallah yeniden yüzde 6 sevilerine kadar gerileyecek, inşallah bizim tek haneli enflasyon rakamlarımıza 31 Mart'tan itibaren yeniden döneceğiz." dedi.

Kızılcahamam Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen "Cumhur İttifakı Salon Toplantısı" programına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, piyasalarda oluşturulmaya çalışılan panik havasının aldıkları ekonomik tedbirlerle dağıtıldığını söyledi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı inşallah yeniden yüzde 6 sevilerine kadar gerileyecek, inşallah bizim tek haneli enflasyon rakamlarımıza 31 Mart'tan itibaren yeniden döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar'ın ilçe için güzel projeler hazırladığını ifade eden Kurum, belediye binasının bulunduğu sokakta iyileştirme çalışmaları yapılacağını ve binanın karşısında da yaklaşık 10 dönümlük meydan projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının tamamlandığını ve hak sahipleriyle anlaştıklarını dile getiren Kurum, 170 konutun ihalesini TOKİ'nin çok yakın zamanda yaparak, konutları hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Tüm etaplar bittiğinde bin konutu Kızılcahamam'a kazandırmış olacaklarına işaret eden Kurum, vatandaşın rızasının olmadığı hiçbir projeyi yapmak istemediklerinin altını çizdi.

Kurum, TOKİ'nin bugüne kadar ilçeye 21 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini de söyledi.

Kızılcahamam'a bir fizik tedavi hastanesinin inşa edileceğini kaydeden Kurum, belediyeye ait termal tesisi yenileyeceklerini ve köylerdeki eski okulları millet konaklarına çevirmek istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adayı tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Partili ve MHP'li partililer ile vatandaşlar katıldı.

Kurum, Kızılcahamam programı kapsamında, annesinin memleketi Belpınar Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Belpınar Mahallesi Yardımlaşma, Güzelleştirme ve Kalkınma Derneğinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurum, ardından Kızılcahamam Seçim İrtibat Bürosunda partililerle bir araya geldi.

Kurum, Ankara Caddesinde esnafını ziyareti yaparak, esnafa ve vatandaşa bez çanta hediye etti, ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kızılcahamam seçim

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