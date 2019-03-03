"Tek haneli enflasyon rakamlarımıza yeniden döneceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı inşallah yeniden yüzde 6 sevilerine kadar gerileyecek, inşallah bizim tek haneli enflasyon rakamlarımıza 31 Mart'tan itibaren yeniden döneceğiz." dedi.

Kızılcahamam Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen "Cumhur İttifakı Salon Toplantısı" programına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, piyasalarda oluşturulmaya çalışılan panik havasının aldıkları ekonomik tedbirlerle dağıtıldığını söyledi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı inşallah yeniden yüzde 6 sevilerine kadar gerileyecek, inşallah bizim tek haneli enflasyon rakamlarımıza 31 Mart'tan itibaren yeniden döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar'ın ilçe için güzel projeler hazırladığını ifade eden Kurum, belediye binasının bulunduğu sokakta iyileştirme çalışmaları yapılacağını ve binanın karşısında da yaklaşık 10 dönümlük meydan projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının tamamlandığını ve hak sahipleriyle anlaştıklarını dile getiren Kurum, 170 konutun ihalesini TOKİ'nin çok yakın zamanda yaparak, konutları hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.