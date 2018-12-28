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Tek isteği ışığa kavuşup oğlunu görebilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Manisa'da yaşayan 2 çocuk babası Yıldıray Dirbisoğlu, halk arasında "Tavuk karası" olarak diye bilinen hastalığı nedeniyle 10 yıl önce kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşup 7 yaşındaki oğlunu görmek istiyor - Yıldıray Dirbisoğlu: "Gözlerim hep karanlık. Çocuklarıma ellerimle dokunup hissetmeye onları tanımaya çalışıyorum. Düşünsenize oğlum 7 yıl önce dünyaya geldi ama onun nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim oğlumu bir kez görebilmek"

MANİSA (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Manisa'da yaşayan Yıldıray Dirbisoğlu, halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı nedeniyle 10 yıl önce kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşmanın ve hiç görmediği çocuğunu görmenin hayalini kuruyor.

Yunusemre ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Yıldıray Dirbisoğlu'nun dünyası, 20 yıl önce halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen hastalığa yakalanmasıyla karardı.

Günü birlik işlerde yevmiyeyle çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan Dirbisoğlu, 10 yıl önce görme yetisini tamamen kaybedince zor bir döneme girdi.

Görme yetisiyle birlikte işini de kaybeden Dirbisoğlu, eşi ve 2 çocuğuyla Yenimahalle'deki kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderi ile kiraladıkları evde yaşamaya başladı.

Isınma problemi bulunan, "derme çatma" 3 odalı evde komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan ailenin yaşam mücadelesi yürek burkuyor.

Dirbisoğlu, AA muhabirine, ışığa kavuşma umuduyla doktor doktor gezdiğini belirtti.

- "Tek dileğim çocuğumu görmek"

Tedavisi için bir umut beklediğini dile getiren Yıldıray Dirbisoğlu, "Karanlık dünyamda kendimi hapis hayatı yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bugün 16 yaşında olan oğlum Ferdi'yi 6 yaşına kadar gördüm. Ama 7 yaşındaki diğer oğlum Kemal'i ise hiç göremedim." diye konuştu.

"Benim için güneş hiç doğmuyor" ifadesini kullanan Dirbisoğlu, içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

"Çocuklarıma ellerimle dokunup hissetmeye onları tanımaya çalışıyorum. Düşünsenize oğlum 7 yıl önce dünyaya geldi ama onun nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim oğlumu bir kez görebilmek. Gözlerim açıldığında hapis olduğum evden çıkıp doğayı görmek ve çocuklarımla zaman geçirmek istiyorum. Gözlerim açıldığında Kemal'i görürsem dünyalar benim olur. Ailem benim tek varlığım. Tek hayalim var gözlerimin iyileşmesi, oğlumu gözlerim iyileştiğinde gördüğümde sanki yeni doğmuş gibi heyecanlı ve mutlu olurum çok sevinirim."

Yeniden görme umuduyla İstanbul ve Ankara'da çeşitli hastanelerde ameliyat olduğunu ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Dirbisoğlu, kök hücre tedavisi ile ışığa kavuşma imkanının olabileceğinin bir göz doktorunca kendisine iletildiğini belirtti.

Dirbisoğlu, bunun için Kayseri'de özel bir hastaneye müracaat ettiğini ancak tedavisi için istenen 60 bin lirayı karşılayacak durumda olmadığını aktardı.

Yıldıray Dirbisoğlu'nun eşi Safiye Dirbisoğlu da "En azından evimizi ısıtmak için eşime bir iş imkanı sağlansın. Şu soğuk kış günlerinde çok üşüyoruz. Evde montlarımızla ve battaniyelerle oturuyoruz. Eşimin gözleri yeniden açılana kadar sağlığımızı kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

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