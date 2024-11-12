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Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odasında cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.11.2024 20:02
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Balede onlarca ödül aldı hedefi ise tüm dünyaya ismini duyurmaktı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Bale bölümünde öğrenci olan 18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz odasında ölü bulundu. Yaşama sevinciyle dolu Eylül'ün ölümü herkesi şoke etti. Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Ölüm sebebi araştırılıyor.

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odasında cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Parmak uçlarına yükselip hayallerine kavuşmak istedi. Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odasında cansız bedeni bulundu.

18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz yıllarca eğitim, onlarca da ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Bale bölümünde okuyordu. Kağıthane'de ailesi ile yaşıyordu. Sabah saatlerinde ailesi, Eylül'ü odasında ölü buldu.

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AİLESİ KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI!

Evin tek çocuğu olan Eylül Sıla Ilgaz, sabah saatlerinde ailesiyle kahvaltı etti ardından odasına çekildi. Ailesi birkaç saat sonra odaya girmek istedi ve odanın kapısını açınca korkunç manzara ile karşılaştı.

Binada oturan komşulardan biri Eylül ile ilgili "Kendi halinde sakin birisiydi, hep annesiyle görüyordum" dedi.

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EKİPLER GELDİĞİNDE GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Genç kızın cansız bedeniyle kalan aile şoke oldu ne yapacağını bilemedi ve 112'yi aradı. Dakikalar içinde olay yerine hem sağlık ekipleri hem polis sevk edildi. Ekipler geldiğinde genç kız hayatını kaybetmişti. Aile kahroldu, Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Balerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale
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