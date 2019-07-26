Tek Karede Meksika-ABD Sınırında Göçmen Dramı

Haber ajansı Reuters’ın servis ettiği bir dizi fotoğraf, Meksika-Amerika sınırında yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Meksika’nın Amerika sınırında 22 Temmuz’da çekilen fotoğrafların en çarpıcısıysa Ledy Perez adlı bir kadının 6 yaşındaki çocuğuna ağlayarak sarıldığı an. Başlarındaysa Meksika Ulusal Muhafızları’ndan bir asker duruyor.

Bu anne-oğul 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki Guatemala’dan Amerika sınırındaki Ciudad Juarez kentine Amerika sınırını geçmek umuduyla seyahat etmiş. Fotoğrafları çeken çeken isim Reuters fotomuhabiri Jose Luis Gonzalez. Gonzales, anne Ledy Perez’in çocuğu Anthony’ye daha iyi bir gelecek sağlamak için sınırı geçmesine izin verilmesi umuduyla güvenlik görevlilerine ağlayarak yalvardığını anlattı.

Omzunda otomatik tüfek taşıyan bu asker ise yalnızca emirleri uyguladığını ve elinden bir şey gelmediğini söyledi. Bu askerler ağır silahlarla, miğferler, zırh ve tüfeklerle donatılmış durumda.

Askerin bir anlığına başka yöne bakmasıyla anne, çocuğunu alarak sınırın diğer tarafına Rio Grande nehrinin öbür yakasına yani Amerika sınırları içine kaçmayı başardı. Reuters haberinde ABD Sınır ve Gümrük Koruma görevlilerinin anne oğlu gözaltına aldıklarını aktardı.