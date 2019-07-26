Tek Karede Meksika-ABD Sınırında Göçmen Dramı

Haber ajansı Reuters’ın servis ettiği bir dizi fotoğraf, Meksika-Amerika sınırında yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Meksika’nın Amerika sınırında 22 Temmuz’da çekilen fotoğrafların en çarpıcısıysa Ledy Perez adlı bir kadının 6 yaşındaki çocuğuna ağlayarak sarıldığı an. Başlarındaysa Meksika Ulusal Muhafızları’ndan bir asker duruyor.
Bu anne-oğul 2 bin 400 kilometre uzaklıktaki Guatemala’dan Amerika sınırındaki Ciudad Juarez kentine Amerika sınırını geçmek umuduyla seyahat etmiş. Fotoğrafları çeken çeken isim Reuters fotomuhabiri Jose Luis Gonzalez. Gonzales, anne Ledy Perez’in çocuğu Anthony’ye daha iyi bir gelecek sağlamak için sınırı geçmesine izin verilmesi umuduyla güvenlik görevlilerine ağlayarak yalvardığını anlattı.
Omzunda otomatik tüfek taşıyan bu asker ise yalnızca emirleri uyguladığını ve elinden bir şey gelmediğini söyledi. Bu askerler ağır silahlarla, miğferler, zırh ve tüfeklerle donatılmış durumda.
Askerin bir anlığına başka yöne bakmasıyla anne, çocuğunu alarak sınırın diğer tarafına Rio Grande nehrinin öbür yakasına yani Amerika sınırları içine kaçmayı başardı. Reuters haberinde ABD Sınır ve Gümrük Koruma görevlilerinin anne oğlu gözaltına aldıklarını aktardı.
Guatemala’nın Teksas’taki konsolosluğundan alınan bilgiye göre anne oğul şu anda iyi durumdalar, gerekli tıbbi tedavileri gördüler. New Mexico’da bir gözaltı merkezinde davalarını bekliyorlar.
Sınırda anne-oğul ve Meksika askeri arasında dokuz dakika boyunca süren ve objektife yansıyan temas sırasında şiddet uygulanması ya da kötü muamele söz konusu değil. Yine de sosyal medyada, “fotoğraflar kişiler arasındaki güç dengesizliğini ortaya koyuyor” şeklindeki yorumlar ön plana çıktı.
Görüntüler Meksika’nın Başkan Donald Trump’ın isteği ve uyarıları üzerine uygulamaya başladığı göçmen politikasının eleştirilmesine neden oldu. Eski Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı ve “Ne büyük utanç, Meksika bunu hiç kabul etmemeliydi” dedi.
Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri Orta Amerika’dan gelen göçmen akınını durdurmaya, kontrol altına almaya çalışıyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Muhafız Birliği’ni çok farklı amaçlar için kurmuştu. Bu birimin en önemli görevi ülkede rekor sayılara ulaşan cinayetleri sona erdirmekti. Ancak bu askeri birimin üyelerinin üçte biri şu anda sınırda devriye görevi yapıyor.
Meksika'nın göçmen politikasından ABD memnun
Lopez Obrador, Ulusal Muhafızlar’a sınırda göçmenleri gözaltına almak için emir verilmediğini ve böyle bir yetkilerinin olmadığını söylüyor ve sıkı kontrolun insan haklarını ihlal etmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. ABD ise Meksika’nın uyguladığı bu sıkı güvenlik önlemlerinden memnun.
Amerika’nın resmi verilerine göre gözaltına alınan göçmen sayısı, Meksika’nın sınırda 21 bin kadar Ulusal Muhafız askeri konuşlandırmasının ardından Haziran ayında üçte bir oranında düşerek yaklaşık 100 bine geriledi. Başkan Donald Trump 2020 seçimleri öncesinde en büyük mücadelelerinden birini Amerika’nın güney sınırını yasa dışı şekilde geçen göçmenlere karşı veriyor.
Yasadışı göçle mücadele ve sınır güvenliği Başkan’ın en önemli seçim vaatlerinden biri. ABD’nin göçmenlere yönelik uygulamalarını sertleştirmesiyle birlikte sınırda gözaltına alınanların sayısı Mayıs ayında 132 binle son on yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Bu da gözaltı merkezlerinin kapasitelerinin çok üstüne çıkmasına ve hijyen, gıda, temiz su, sağlık hizmeti gibi konularda bu merkezlerde çok olumsuz tabloların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Göçmenlerin kalabalık hücrelerde tutulduğu, içme sularının olmadığı hatta bazı durumlarda kendilerine tuvaletten su içmelerinin söylendiği iddia edilmişti. Trump yönetimi sınırdaki bu göç dalgasını önlemek için Meksika’yı ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ediyordu.
Karşılıklı bir dizi görüşmenin ardından Meksika sınırda daha sıkı önlemler almayı kabul etmiş, Trump da vergi seçeneğini masadan kaldırmıştı. Trump yönetimi Temmuz ayının başında sığınma taleplerine de yeni bir kısıtlama getirmişti. Buna göre Meksika sınırında sığınma talebinde bulunacakların başvurularının değerlendirmeye alınması için, Amerika’ya ulaşmadan önce bulundukları başka bir ülkede sığınma talebinde bulunup ret yanıtı almış olmaları gerekiyordu. Ancak son olarak federal mahkemeden bu uygulamanın durdurulması yönünde bir karar çıktı.
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