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Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 01:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin İlçesine bağlı Cankurtaran köyünde meydana geldi.

Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Kırıkkale’de tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin İlçesine bağlı Cankurtaran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Salar’a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kırıkkale ve Keskin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Köylülerde itfaiye ekipleriyle beraber yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu

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