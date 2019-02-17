HABER

Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

MERSİN'de, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.

Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.
Olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek katlı binanın inşaatında çalışan işçiler, beton dökme işlemi için alttan demirlerle desteklenen çatıya çıktı. İddiaya göre, ağırlığı taşıyamayan direklerin devrilmesi sonucu çatı çöktü. Yaklaşık 3 metreden yapının içine düşen 4 işçi, yaralandı. İşçiler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandıTek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandıTek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandıTek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandı

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyorKış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor
Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandıCezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.