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Tek katlı binanın çatısında çıkan yangın geceyi aydınlattı

28.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta tek katlı ev, çatısında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ta tek katlı ev, çatısında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokak’ta meydana geldi. Sevim Y.’ye ait tek katlı binanın çatısında yangın çıktı. Biranda ne olduğunu anlayamayan ev sahibi Sevim Y. kendisini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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