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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

29.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı bir ev küle döndü.Yangın, ilçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi Kovantaşı Sokak’ta meydana geldi.

Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı bir ev küle döndü.
Yangın, ilçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi Kovantaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Soğuksu’ya ait olan ve oğlu Sefa Soğuksu’nun tek başına yaşadığı evde odun sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamen yanarak küle dönen evi söndürerek, yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alanda soğutma çalışmalarını tamamladı.
Olay yerine gelen Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, belediye olarak yangında evleri tamamen kullanılamaz hale gelen aileye maddi ve manevi yardımda bulunacaklarını ve en kısa zamanda bir ev yapılacağını bildirdi.
Yangında ölen ve yaralanan olmazken, jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tek katlı ev alevlere teslim oldu

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