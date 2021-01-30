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Tek katlı ev yangında küle döndü

30.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Antalya’da çıkan yangında tek katlı bir ev eşyalarıyla birlikte tamamen yanarken, yangın yan tarafta bulunan seralara sıçramadan söndürüldü.Kocası erken saatte yevmiyeye gittiği için yangın sırasında evde tek başına bulunan Emine Yitmez’in güçlükle kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtulduğu bildirildi.Sabahın erken saatlerinde Taşağıl Mihrap Duranlar Mahallesi’nde Talat-Emine Yitmez çiftine ait tek katlı köy evinde yangın çıktı.

Antalya’da çıkan yangında tek katlı bir ev eşyalarıyla birlikte tamamen yanarken, yangın yan tarafta bulunan seralara sıçramadan söndürüldü.Kocası erken saatte yevmiyeye gittiği için yangın sırasında evde tek başına bulunan Emine Yitmez’in güçlükle kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtulduğu bildirildi.
Sabahın erken saatlerinde Taşağıl Mihrap Duranlar Mahallesi’nde Talat-Emine Yitmez çiftine ait tek katlı köy evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve evin çatısını tamamen saran yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı ekipler müdahale etmesine rağmen ev içerisinde bulunan tüm eşyalarıyla birlikte kül oldu. Gündelik yevmiyeli işlere gitmek suretiyle geçimlerini sağlayan Yitmez çiftinin evlerinden geriye sadece üzerlerinde bulunan kıyafetlerinin kaldığı her şeylerinin yanıp kül olduğu öğrenildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında, Talat Yitmez’in yevmiyeye gittiği için evde olmadığı, evde tek başına kalan Emine Yitmez’in yan odanın duvarından başlayan yangını alevlerin etrafı sarması sonucunda gördüğü ve güçlükle kendisini dışarı atarak canını kurtardığı bildirildi.

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