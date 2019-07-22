Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, tek katlı ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ergeni'nin Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kiremitçi'ye ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın sırasında evin bahçesinde olan aile, dumanların yüksekliğini görünce, alevlere müdahale edip, itfaiyeye haber verdi. Ancak havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki itfaiye merkezini kaldırdığını bu nedenle Çorlu ilçesinden itfaiye ekibinin geç geldiğini iddia etti.

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